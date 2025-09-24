Black Friday 2025 la eMAG începe pe 7 noiembrie

eMAG a confirmat oficial data pentru Black Friday 2025: vineri, 7 noiembrie. Campania va dura o singură zi, dar multe dintre reduceri vor rămâne active și în weekendul 8–9 noiembrie, în funcție de stocuri.

Retailerul promite cea mai mare ediție de până acum, cu discounturi masive la toate categoriile de produse – de la telefoane și laptopuri, până la electrocasnice, haine, jucării și cosmetice.

Pentru o experiență mai rapidă, eMAG recomandă utilizatorilor să-și salveze produsele favorite în lista de dorințe și să-și actualizeze adresa de livrare din cont. În 2024, Black Friday a generat vânzări de peste 680 de milioane de lei într-o singură zi, iar pentru 2025 se estimează o creștere semnificativă, mai ales pe segmentul premium.

Voi aveți în plan vreo achiziție anul acesta?

PS: Pe 7 noiembrie 1944, Franklin D. Roosevelt a câștigat al patrulea mandat prezidențial în SUA, marcând o perioadă de stabilitate economică după Marea Depresiune. Poate eMAG a mizat pe alegerea acestei date pentru a genera un eveniment similar. 🙂