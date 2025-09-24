Arena IT

Stiri IT | Blog hardware, software, evenimente IT

⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!
Black Friday 2025 la eMAG începe pe 7 noiembrie
Sunt monitoarele OLED bune pentru eSports? Am testat AORUS FO27Q5P de 500Hz cu Radeon RX 9070XT
Salt Business: primul pachet cu ZERO costuri pentru PFA și SRL
Rezultate sondaj: Ce platforme de streaming audio folosiți în România?
De ce să faci upgrade la platforma Intel Arrow Lake și de ce să alegi o placă de bază Z890
⚠️ Faceti-va cont Salt Bank folosind linkul sau codul nostru (56M4FP) si primiti 5% cashback timp de o luna.
⚠️ Sustine blogul cumparand prin linkurile afiliate, fără vreun cost suplimentar pentru tine: eMAG, PCGarage, Vexio, Vonmag. Mulțumim!

Black Friday 2025 la eMAG începe pe 7 noiembrie

| Da drumul discutiei! Articole Speciale

eMAG a confirmat oficial data pentru Black Friday 2025: vineri, 7 noiembrie. Campania va dura o singură zi, dar multe dintre reduceri vor rămâne active și în weekendul 8–9 noiembrie, în funcție de stocuri.

Retailerul promite cea mai mare ediție de până acum, cu discounturi masive la toate categoriile de produse – de la telefoane și laptopuri, până la electrocasnice, haine, jucării și cosmetice.

Pentru o experiență mai rapidă, eMAG recomandă utilizatorilor să-și salveze produsele favorite în lista de dorințe și să-și actualizeze adresa de livrare din cont. În 2024, Black Friday a generat vânzări de peste 680 de milioane de lei într-o singură zi, iar pentru 2025 se estimează o creștere semnificativă, mai ales pe segmentul premium.

Voi aveți în plan vreo achiziție anul acesta?

PS: Pe 7 noiembrie 1944, Franklin D. Roosevelt a câștigat al patrulea mandat prezidențial în SUA, marcând o perioadă de stabilitate economică după Marea Depresiune. Poate eMAG a mizat pe alegerea acestei date pentru a genera un eveniment similar. 🙂

Lasa un comentariu!

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.