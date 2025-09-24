MediaTek a anunțat Dimensity 9500 – SoC flagship cu performanțe similare cu Apple A19 Pro

Nu ne așteptam să vedem asta vreodată, dar iată că MediaTek a reușit să pătrundă pe segmentul high-end și să egaleze sau chiar să depășească SoC-urile de top ale competitorilor Apple și Qualcomm. Comparativ cu predecesorul său, noul Dimensity 9500 aduce un spor de performanță semnificativ, de până la 32% în single thread și 37% în multi-thread și este realizat pe procesul de fabricație N3P (3 nm), cel mai modern de la TSMC. Nu utilizează o arhitectură proprie, ci se bazează pe noul tip de nucleu C1 de la ARM, însă, chiar și așa, performanța sa este cel puțin la fel de bună ca Apple A19, prezent pe seria iPhone 17 Pro.

La nivel de procesor, SoC-ul aduce o configurație prevăzută doar cu nuclee de performanță: 1 x ARM C1-Ultra cu 2 MB cache L2 tactat la 4.21 Ghz, 3 x ARM C1-Premium cu 1 MB L2 cache și frecvență de 3.5 Ghz, respectiv 4 x ARM C1-Pro cu 512 KB L2 cache la 2.7 Ghz. De asemenea, dispune de 16 MB L3 cache, 10 MB SLC cache, dar și de noul set de instrucțiuni ARM Scalable Matrix Extension 2 (SME 2). MediaTek se laudă și susține că noul procesor obține 4.007 puncte în Geekbench 6 single thread, respectiv 11.217 puncte în multi thread, fiind așadar identic ca performanță cu Apple A19 Pro. De asemenea, Dimensity 9500 este și considerabil mai eficient decât predecesorul său, aducând cea mai bună performanță per watt de până acum din industrie, dar și o reducere a consumului maxim de energie cu 32% față de Dimensity 9400. În materie de procesare grafică, SoC-ul integrează noul GPU Mali-G1 Ultra de la ARM, optimizat prin tehnologia Dimensity Dynamic Architecture de la MediaTek și capabil de randare grafică cu ray tracing. Performanța sa este cu 33% mai bună decât până acum, iar eficiența energetică este cu 42% mai bună la utilizare maximă. Este, de asemenea, cu 119% mai rapid în ray tracing și beneficiază de compatibilitate completă cu Unreal Engine 5.5.

Bineînțeles, din schemă nu putea lipsi accelerarea pentru inteligența artificială, noul SoC fiind prevăzut cu un NPU din a doua generație de la MediaTek cu 111% mai performant decât cel anterior și cu un consum de energie cu 40% mai mic. Mai mult, NPU-ul este capabil să genereze videoclipuri cu ajutorul inteligenței artificiale la rezoluții de până la 4K. În materie de conectivitate, modemul integrat aderă la standardul 5CC-CA și poate asigura viteze de transfer de până la 7.4 Gbps pe frecvențe sub-6Ghz la un consum cu 10% mai mic decât până acum. În plus, și celelalte elemente de conectivitate sunt mai performante. În scenarii normale de utilizare, vitezele prin Wi-Fi sunt cu 20% mai mari, acoperirea Bluetooth este cu până la 35% mai mare, iar receptorul GPS este cu 20% mai precis.

Primul smartphone care va integra MediaTek Dimensity 9500 se pare că va fi Oppo X9 Pro, care urmează a fi lansat pe 16 octombrie.

