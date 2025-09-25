Tot ce trebuie să știți despre: temperatura ideală pentru panourile solare

Panourile solare sunt considerate o soluție ecologică și eficientă pentru producerea de energie electrică, dar performanța lor nu este constantă în toate condițiile.

Un aspect mai puțin cunoscut este că panourile solare pot deveni prea fierbinți, ceea ce le reduce eficiența.

Temperatura ideală de funcționare pentru majoritatea panourilor solare este în jur de 25°C. Pe măsură ce temperatura crește peste acest prag, eficiența conversiei fotovoltaice scade. Acest fenomen este cunoscut sub numele de coeficient de temperatură, care indică cât de mult scade performanța panoului pentru fiecare grad Celsius în plus.

Am verificat asta și pe propria instalație, iar în iunie, lună cu doare din belșug, dar nu și cu caniculă, am avut producția cea mai mare:

De exemplu, un panou cu un coeficient de -0,5%/°C va pierde 0,5% din eficiență pentru fiecare grad peste 25°C. Astfel, într-o zi toridă de vară, când temperatura panoului poate ajunge la 60°C, pierderea de eficiență poate fi semnificativă.

Pentru a contracara acest efect, producătorii folosesc materiale mai rezistente la căldură și sisteme de ventilație pasivă sau activă. De asemenea, instalarea panourilor cu un spațiu de aer între ele și acoperiș poate ajuta la disiparea căldurii.

Este important de menționat că lumina solară intensă nu înseamnă automat performanță maximă. De fapt, în unele cazuri, panourile pot produce mai puțină energie în zilele foarte calde decât în cele mai răcoroase, dar însorite.

În concluzie, temperatura este un factor esențial în performanța panourilor solare. Înțelegerea limitelor termice și alegerea unor soluții de instalare adecvate pot face diferența între un sistem eficient și unul suboptimal.

