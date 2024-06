Carcasa Alphagear Mirage Mark 2 – accesibila si poti realiza un sistem foarte aratos

Carcasa PC-ului are un rol important si este des neglijata. Pe langa aspectul placut pe care il poate oferi, o carcasa are si rolul de a raci componentele mai eficient. Discutam astazi despre Alphagear Mirage Mark 2, o carcasa oferita de PC Garage si pe care acestia o comercializeaza sub brandul lor.

Alphagear Mirage Mark 2 o gasiti, evident, la PC Garage si costa 599 lei. O sa vedem la final daca pretul este unul bun sau nu. Totusi, luati in calcul ca nu este orice tip de carcasa si ca ofera un design inedit, demn de anul 2024.

Asadar, carcasa este una normala de tip middle tower si ofera la pachet patru ventilatoare ARGB si mai pot fi adaugate suplimentar inca trei ventilatoare. Cele incluse sunt de 140mm fiecare si pe carcasa se pot monta astfel:

trei ventilatoare de 120mm sau 140mm in tavan

trei ventilatoare de 120mm sau 140mm in lateral

un ventilator de 120mm in spate

Asadar, avand aceste optiuni, puteti jongla cu amplasarea lor dupa bunul plac. Eu recomand sa calculati fluxul de aer si astfel sa montati ventilatoarele incat sa nu se formeze o presiune negativa sau pozitiva in carcasa. Cat aer intra tot atat trebuie sa si iasa.

Panoul lateral este din sticla si asa cum bine vedeti, acesta se combina cu partea frontala astfel incat sa para un tot unitar. Exista doar o mica muchie care uneste cele doua bucati si astfel ai o vedere mai buna in sistem. Nici ventilatoarele frontale nu sunt amplasate clasic pe bucata din fata.

Singura diferenta este fix aici, la panoul frontal. Este o bucata de sticla care se continua din panoul lateral. Se formeaza astfel acest design unibody la prima vedere, iar ventilatoarele sunt amplasate pe scheletul intern.

Carcasa este facuta sa stea pe birou, sa fie privita. De aceea o sa vedeti ca si butoanele si porturile sunt amplasate la baza carcasei, tu cand stai la birou sa ai acces usor la ele si sa le vezi. Ai USB 3.0, USB Type C, jack pentru casti si buton de power/reset. Cel de reset poate fi setat si sa schimbe iluminarea ventilatoarelor.

Sursa este amplasata jos si poti ascunde cabluri fara probleme in locul ei dedicat. De asemenea, ai trei orificii pentru cabluri ca sa le poti trasa pe unde ai tu nevoie. Imi place ca respectivele orificii au si cauciuc de protectie ca sa nu tai cablurile sau ca sa nu te tai tu la maini cand lucrezi. Totusi, nu inteleg de ce nu au pus acel cauciuc si mai sus pe celelalte gauri.

Carcasa vine si cu fan controller dedicat PWM+ARGB 3-Pin 5VDG, care poate gestiona până la sase ventilatoare. Nu e cel mai calitativ, dar doar o data o sa umbli la el si gata. E bine ca este!

Carcasa cantareste 9.5kg, in special ca are panourile din sticla. Parerea mea este ca are o tabla decenta ca grosime si ca nu te tai in ea cand asamblezi. Poate una dintre cele mai cool chestii la carcasa este ca poti instala placa video in picioare si astfel de schimba radical sistemul.

Iti sunt oferite toate accesoriile de care ai nevoie intr-o cutiuta mica. Personal mi se pare o carcasa mai mult decat decenta pentru cat costa. Faptul ca iti sunt oferite patru ventilatoare, un fan controller si un design modern cu panouri laterale din sticla, toate astea la un pret de 599 lei, mi se pare foarte tare.

Acest design cu doua panouri laterale din sticla aproape unite (la unele carcase mai scumpe chiar sunt unite, este o singura bucata) a inceput sa fie la moda si am vazut o astfel de carcasa la PC Garage in cadrul Comic Con. Chiar arata foarte bine in realitate si un sistem construit intr-o astfel de carcasa va intoarce toate privirile.

Pentru cei care urasc luminitele, carcasa vine la pachet cu o telecomanda si poti opri de tot sistemul de iluminare.