REVIEW Dacia Duster 3 2024 140CP Hybrid 4x2 - comparatie cu Duster 2, alternative de la concurenta si parerile sincere

Dacia Duster 3 sau Dacia Duster 2024 este cea mai cautata masina in acest moment in Romania. Este un interes mare pentru aceasta masina, atat din partea fanilor Dacia cat si din partea simplilor cetateni care au aflat despre aceasta masina. Am condus noul Duster, l-am filmat si aveti o prezentare onesta care sper sa va faca sa intelegeti mai bine masina. Ii multumesc lui Luci Popa ca mi-a pus masina la dispozitie.

Introducere

O sa discutam mai profund despre Duster 3 si despre Dacia in general. As vrea sa va fac sa intelegeti niste aspecte cheie si mi-as dori ca dupa ce cititi acest review sa plecati cu o sacosa plina de informatii. Nu sunt aici sa laud Dacia, nu ma plateste nimeni pentru asta. Eu consider ca sunt realist si ca am o perspectiva clara asupra pietei auto, motiv pentru care imi permit sa vorbesc deschis despre anumite aspecte. Faptul ca nu suntem sponsorizati ne ofera si sansa se ne exprimam liberi si sa oferim informatiile asa cum sunt ele, trecute doar prin filtrul gandirii noastre.

Duster 3 este o masina cu totul noua. Nu are nici o legatura cu generatia anterioara, motiv pentru care costurile ei sunt din start mai mari. Sa produci o masina de la zero costa enorm. Intradevar, Dacia preia foarte multe elemente de la modele Renault mai vechi, lucru usor de depistat daca esti familiar cu gama lor.

Totusi, platforma este una noua si folosita pe mai multe modele Dacia si Renault. CMF-B HS (high specifications) este platforma folosita de Renault pe anumite modele: Clio, Captur, Arcana. Dacia foloseste tot CMF-B, dar varianta LS (low specifications) pe toata gama: Logan, Sandero, Jogger, Duster.

Mai exista si RMP, o evolutie din CMF-B LW, folosita in premiera pe Renault Kardian, un model destinat pietelor emergente. Seamana izbitor cu Sandero si probabil un facelift ar arata cam asa.

Platforma CMF este una modulara si a fost dezvoltata in comun de Nissan si Renault prin parteneriatul aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi-Dacia. Gasim mai multe modele ale platformei, cea mai slaba fiind CMF-A, intalnita pe Renault Kwid in India, iar cea mai avansata este CMF-D pentru modele precum X-Trail sau Qashqai, dar si CMF-EV pentru modele electrice

Ca idee, platforma aceasta rivalizeaza cu platforma MQB de la Volkswagen.

In afara de platforma, Dacia a regandit de la zero si caroseria noului Duster. Aceasta a fost conceputa folosind un proces nou de fabricatie, mai avansat, iar interiorul a fost si el gandit de la zero, preluand doar cateva elemente de la Renault.

Dacia Duster 3 este o masina noua, regandita de la zero, ceea ce inseamna costuri mai mari de proiectare/dezvoltatare/cercetare/fabricare. Si cu toate acestea, luand in calcul si inflatia, o sa vedeti la final ca noul Duster are un pret corect.

Nu sunt avocatul Dacia

Dacia Duster 3 este o masina pe care mi-am dorit de mult sa o prezint si sa o conduc. De cand am vazut lansarea de anul trecut am stiut ca va fi o masina speciala, mai bine facuta si cu o alta prezenta scenica.

Am avut dreptate, o sa vedeti. Insa inainte de a prezenta masina as vrea sa discutam si despre noul brand Dacia. Ma enervez la culme cand vad comentarii rautacioase la adresa modelelor Dacia (si nu numai) fara ca oamenii sa-si foloseasca creierul. Vad comparatii de-ti sta mintea-n loc, oameni cu pretentii care vor luxul de pe lume de la un brand precum Dacia sau motorizari in V, W, Y, Z si alte litere de la o masina de 20.000 euro.

Nu sunt avocatul Dacia, dar oameni buni, haideti sa fim realisti cand discutam despre acest brand. Nu mai asociati Dacia din prezent cu Dacia pe o conducea tataie acum 30 de ani. Deschideti ochii si vedeti ce se afla pe piata in acest moment.

Am impresia ca noi romanii ne punem bete in roate singuri. Ne sabotam unii pe altii de parca am fi dusmani, nu acelasi popor. Imaginati-va o secunda cum ar fi fost ca Dacia sa fie a ungurilor (nu sunt rasist, sunt si eu ungur 25%). Suntem singura tara din Europa de Est cu un brand auto propriu.

Poza asta arata clar realitatea, am primit-o si eu recent. Desigur, Turcia este un mare producator de masini, dar nu au un brand al lor. Si in Ungaria se produc multe masini, dar ei nu au nici un brand propriu. Asadar, lasand la o parte cine si ce produce, daca ne raportam strict la brandurile pe care le are fiecare tara, noi suntem unici prin est. Lada nici nu se pune la socoteala, e zero.

Asadar, fie ca ne place sau nu, Dacia este a noastra, iar fara Renault nu mai exista. Si haideti sa nu incepem discutia cu cat % detine Renault si cine face mai mult profit…etc.

In plus, Dacia a fost mereu un brand accesibil. Nu poti avea pretentia de la un astfel de brand sa ofere motorizari mari, materiale premium sau o tinuta de drum de nota 10. Totusi, trebuie sa comparam Dacia cu modele similare de la concurenta, insa pana de curand a fost aproape imposibil deoarece Dacia avea monopol.

Sa ne aducem aminte de anul de glorie 2004. Atunci s-a lansat Loganul, o masina care a schimbat radical piata auto si a fortat producatorii europeni sa vina pe piata cu modele mai accesibile. Ce alternative aveai in 2004-2005 la 5000 de euro/dolari? Loganul era rege, dovada vanzarile excelente si faptul ca o vedem si astazi pe strazi.

Dacia a oferit romanilor posibilitatea de a avea o masina noua foarte buna, usor de reparat si cu menentanta ieftina, consum mic si spatiu generos la interior. OK, Lognaul nu a fost niciodata o masina frumoasa, nu a oferit pasiune, insa a mobilizat Romania si ne-a facut sa nu mai cumparam masini la mana a doua.

De cand Dacia a cucerit Romania cu modelele sale accesibile, producatori mari precum Citroen, Peugeot, Hyundai, Fiat, au venit cu modele similare pe piata. Citroen C-Elysee este un concurent pentru Logan, Hyundai i20 concureaza cu Sandero si lista poate continua. Sunt modele care nu existau pana de curand si care au venit pe piata tocmai ca sa fure din clientela Dacia. Fiat Typo este un alt exemplu foarte bun sau Skoda Rapid.

Sandero la fel, un real succes si o masina pe care si vesticii o adora, dovada fiind vanzarile foarte bune. In 2010 a venit prima generatie de Duster, iar eu consider ca aici a fost declicul. Dusterul a venit pe piata ca o alternativa pentru ARO, insa orientata mai mult catre familie. Si cu toate astea a oferit un sistem 4×4 preluat de la Nissan, fara reductor, fiind astfel o masina extrem de capabila in off-road fara modificari si fara reductor.

Posibil ca Dacia Duster sa fie cea mai potenta masina in off-road fara reductor. Poti face multe cu ea in varianta stock, iar cu mici modificari deja face minuni.

Abia cu modele lansate in 2012-2013 Dacia si-a facut curaj sa intre mai tare in Europa. Noul Logan si noul Sandero de la vremea respectiva au venit cu un design foarte atragator si tin minte ca s-au facut experimente in UK, cu jurnalisti care acopereau sigla Dacia si puneau oameni de pe strada sa spuna ce masina cred ei ca este. Multi spuneau ca este VW.

Acele modele s-au vandut binisor si personal am vazut multe prin Elvetia si Austria. Cam in perioada aia au aflat si europenii de noua imagine a Dacia, asadar istoria noastra in Europa cu brandul national a inceput de curand, iar noile modele deja se bucura de un real succes.

Dacia Sandero a fost numarul 1 la vanzari pe anumite piete, la fel si Dacia Duster. Discutam de persoane fizice, nu flote.

Cu noua identitate de brand, noul logo si noua directie in care se duce brandul, bag mana in foc ca Dacia o sa fie noul VW in Europa. Am curajul sa spun asta dupa ce am vazut si impresiile strainilor, in special ale nemtilor.

Anul trecut cand am fost in Austria cu Darius, proprietarul pensiunii tocmai isi cumparase un Sandero. Mi-a spus ca a avut un Duster timp de 5 ani de care a fost extrem de multumit si nu s-a stricat nimic la ea. A dat-o la buy back si a luat noul Sandero. Nu vreti sa stiti cu ce pofta imi povestea despre masina lui si cat de multumit era.

Preturi si echipari

Dacia Duster 3 este oferita cu trei motorizari si 4 niveluri de echipare.

Echiparea de baza Essential – de la 18.800 euro

Atat de costa echiparea de baza unde primesti:

aer conditionat

geamuri electrice fata

cruise control

jante de tabla

volan din piele

inchidere centralizata

faruri LED

oglinzi rabatabile manual

ceasuri de bord analogice

semnalizari in oglinda

scaun sofer reglabil pe inaltime

volan reglabil pe 2 directii

nu ai sistem multimedia si poti opta doar pentru 1.0GPL de 100 de cai putere

optional poti alege o vopsea (500 euro).

Echiparea Expression – de la 20.000 euro

Aici poti alege intre 1.0 GPL 100 de cai putere sau 1.2 mild hybrid 130CP. Ambele motoare sunt in trei pistoane, insa diferenta este notabila intre ele. Daca alegi versiunea GPL o sa platesti 20.000 euro, iar daca vrei versiunea 1.2 mild hybrid te va costa 23.800 euro.

Presupunand ca vom alege modelul hybridul 4×4, putem opta pentru 7 culori dintre care una gratuita, 5 care costa 500 euro fiecare sau culoarea de lansare de 700 euro.

Aici poti alege ca optiuni scaunele incalzite, scaun sofer reglabil pe inaltime si lombar, volanul incalzit, toate facand parte dintr-un pachet de doar 300 euro, iar Media Nav costa 250 euro.

La banii astia, adica 23.800 euro cu optionale, primesti jantele pe 17, climatizare automata pe o zona, sistemul multimedia de 10 inch, tabloul de bord digital si tractiune 4×4 cu moduri de condus.

Echiparile Journey si Extreme sunt paralele si pornesc de la 21.500 euro fiecare

Sunt doua echipari parelele si sunt cele mai de top. Totusi, am gasit o diferenta importanta intre ele. Daca alegi varianta Journey, fix modelul testat si de mine, o sa primesti un material textil simplu si nu ai materiale moi pe fetele de usi, in zona unde sprijini cotul. Pe varianta Extreme primesti o tapiterie impermeabila si material moale unde sprijini cotul pe fata de usa. Asadar, desi sunt similare ca pret, pe Extreme primesti ceva mai util.

O alta diferenta sunt accentele de culoare de la interior si exterior, insa sunt irelevante. Nu stiu cu ce te ajuta ca ai oglinzile intr-o culoare complet diferita fata de restul masinii. Macar daca era o culoare pe care sa o poti asorta usor, dar maroniul ala arata urat cand il combini cu alte culori.

Indiferent ce echipare alegem dintre cele doua, observam ca putem alege din cele trei motorizari, dar avem si optiunea de 4×4 sau 4×2 pe motorul de 1.2 mild hybrid.

Presupunand ca alegem versiunea Journey/Extreme de 1.0GPL, avem urmatoarele optionale:

Pentru doar 1100 euro in plus, adica un cost total de 22.600 euro, primim o masina full option cu:

scaune fata ventilate

volan incalzit

climatizare automata pe o zona

frana de parcare electrica

discuri pe spate

incarcare wireless pentru telefon

detector unghi mort

senzori fata/spate

camere 360 grade

Apple CarPlay si Android Auto wireless

sistemul audio Arkamys cu 6 difuzoare

bare de pavilion modulare

geamuri spate si luneta cu tenta fumurie

cotiera centrala cu spatiu de depozitare

proiectoare de ceata

oglinzi retrovizoare rabatabile electric si incalzite

4 geamuri electrice cu impuls

acces fara cheie

pornire la buton

faruri automate

stergatoare automate

Indiferent ca alegem alta motorizare, dotarile raman aceleasi. Ma surprinde ca Dacia nu a scos motorizarea de 1.0 GPL din echiparile de top, astfel ca poti alege o masina full option la doar 22.600 euro, cu o motorizare decenta si foarte economica.

Deci, in echiparile de top cu toate optionalele instalate, preturile sunt dupa cum urmeaza:

Motorizare ECO-G 1.0GPL 100CP, echipare Journey/Extreme fara vopsea metalizata (adaugati voi 500 euro daca vreti la final) – 22.600 euro

Motorizare TCe 1.2 mild-hybrid 130CP, 4×2, echipare Journey/Extreme, fara vopsea metalizata – 24.200 euro

Motorizare TCe 1.2 mild-hybrid 130CP, 4×4, echipare Journey/Extreme, fara vopsea metalizata – 26.400 euro

Motorizare HEV 1.6 Full Hybrid 140CP, 4×2, echipare Journey/Extreme, fara vopsea metalizata – 27.750 euro

Gasim alternative mai bune de la concurenta? Hai sa aflam…

Multa lume spune ca Duster 3 este o masina scumpa si ca vom gasi alternative mult mai bune de la concurenta. Este oare adevarat? Evident ca m-am documentat si am cautat la fiecare producator in parte sa vad ce ofera.

Atentie, discutam despre MASINI NOI!

Ce stim pana acum despre Duster? Ca il gasim cu motorizare GPL, mild hybrid sau full hybrid, 4×2 sau 4×4. Asadar, concurenta trebuie sa ofere ceva similar. Am intrat pentru inceput la configutatorul VW.

Un model care concureaza cu Duster este T-Roc, cu pret de plecare de la 25.728 euro, deci cu 6928 euro mai scump decat echiparea de baza a lui Duster. Fie, hai sa ne raportam macar la versiunea aia de 20.000 euro, dar tot sunt 5000 euro diferenta.

Incepem sa configuram putin T-Roc sa vedem ce iese…

Voi alege sa configurez echiparea Advanced ca sa ramanem intr-o zona mai accesibila…

Astea-s preturile in functie de motorizari:

28.051 euro fara optionale pentru motorul 1.0 trei pistoane 116CP, cutie manuala

30.529 euro pentru 1.5TFSI in patru pistoane, 150CP, cutie manuala

32.608 euro pentru 1.5TFSI in patru pistoane, 150CP, cutie automata

Daca mai pune si un optional, sa zicem:

Pachet Essential – 2046 euro redus la 1180 euro prin care ofera volan din piele cu incalzire, climatizare pe 2 zone, Apple CarPlay si Android Auto wireless, sistemul multimedia de 20.3cm si 6 difuzoare

Avem o masina care costa 31.709 euro daca alegem 1.5TFSI, manual. Asadar, nu este nici hibrida, nici automata, nici cu 4×4, dar este mai scumpa decat orice versiune de Duster.

Ne mutam la Mazda si preferata mea este CX-30, o masina pe care o vanez si eu, recunosc. Totusi, haideti sa vedem ce ofera.

Masina porneste de la 25.590 euro echiparea de baza cu motor 2.0 benzina aspirat de 122CP, cutie manuala, 4×2.

Presupunem ca nu alegem primul nivel de echipare si mergem pe al doilea, iar aici apar alte optiuni:

Putem alege din trei motorizari, cutie automata sau manuala, AWD sau nu. Este clar o oferta foarte buna pe care Mazda o ofera si daca aveti banii astia va recomand cu incredere modelul.

Fara vopsea metalizata, motorul de 2.0 122CP, cutie manuala, obtinem un pret foarte bun de 27.690 euro fara optionale. Daca alegem si un pachet foarte bun de optionale, cum ar fi Design de 1500 euro, primim urmatoarele:

faruri LED Matrix

hayon electric

oglinda retrovizoare electrocroma fara rama

geamuri fumurii spate si luneta

Ajugem la 29.190 euro si primim multe dotari, o masina cu un interior net superior, insa tot nu discutam despre cutie automata sau sistem full hybrid, nici tractiune 4×4. Asadar, Mazda CX-30 este o alternativa la Dusterul Full Hybrid doar daca nu te intereseaza partea de hybrid, deci comparatie nu este tocmai corecta si pretul este oricum mai mare, dar masina isi merita banii.

Kia/Hyundai ce ofera?

Multi fac o asociere gresita si compara Dacia Duster cu Tucson sau Sportage, cand rivalul este Kona/Stonic. Din pacate Hyundai nu mai ofera acces la un configurator, dar ne putem face o idee despre Stonic.

Stonic porneste de la 18.428 euro, deci similar cu Dusterul, insa este si o idee mai mic. Duster are spatiul unui Tucson/Sportage, dar face parte dintr-o clasa inferioara motiv pentru care nu le putem compara.

Stonic este oferit cu motorizari de 1.0 TGDI sau 1.2 MPI, cutie automata 7DCT sau manuala in 6 trepte, iar o echipare unde sa ofere si tehnologie mild-hybrid este 21.856 euro sau 24.982 euro in varianta GT-Line.

Este o oferta interesanta, dar nu este oferit cu tractiune 4×4, motorizarile sunt mai slabe si masina in sine este mai mica. Totusi, oferta de optiuni este foarte atragatoare.

Un Stonic echipat foarte bine costa 27.860 euro si este similar la pret cu Duster 3 Full Hybrid, insa nu ofera acelasi spatiu, nu ofera sistemul full hybrid ci doar mild-hybrid, dar castiga la dotari. Este o alternativa buna, dar masina este mai mica.

Ne mutam la Suzuki, cel mai aprig rival pentru Duster, fabricat in Ungaria.

Oferta lor este foarte buna. Eu urmaresc si Swace, care este o Corolla cu sigla de Suzuki asa cum si Across este RAV4. Toyota le-a oferit celor de la Suzuzki doua modele pe care acestia si-au pus emblema si le vand fara nici o modificare tehnica. Motivul a fost sa scape de niste amenzi de la UE pentru ca media de emisii de CO2 era prea mare la modelele Suzuki. Smart…

Asadar, Vitaraaaa! Porneste de la 19.310 euro varianta mild-hybrid 48V sau 24.910 euro varianta strong hybrid de 140V. Am ales prima varianta si ofera motorul de 1.4, cutie manuala in 6 trepte, tractiune 4×2 sau 4×4 si exista trei niveluri de echipare: Passion, Spirit, Luxus. Am ales echiparea Spirit si pretul este de 25.230 euro.

Din pacate nu pot vedea ce optionale exista. Pot doar sa salvez un PDF cu pretul masinii si cam atat…nu stiu ce imi ofera acest nivel echipare.

Am ales si varianta strong hybrid si aici avem alt motor, un 1.5 cuplat la o cutie automata in 6 trepte, tractiune 4×4 si echipare Luxus. Costa 30.400 euro si tot nu pot vedea ce optionale exista, ce dotari are masina…deci nu pot face o comparatie corecta.

Merita Suzuki? Eu zic ca este o alternativa corecta, dar luati in calcul ca tot nu este full hybrid ci doar mild-hybrid. Nu stiu cat de fiabile sunt aceste motorizari si sincer nu am auzit vorbe prea bune despre ele, dar repet, eu personal nu am avut nici o intamplare cu ele, nu le-am condus si nu stiu nimic, doar vorbe-n vant.

Tot ce pot spune este ca m-am urcat intr-o Vitara acum 2 luni cand am fost la Suzuki sa fac un test drive cu Swace. Comparat cu Dusterul meu, plasticele sunt mai rele, pozitia la condus este identica si stai cam inghesuit ca sofer. Calitatea este una similara cu Dacia.

Ford! Puma! Modelul facut la Craiova in fosta fabrica Daewoo este dpmdv cea mai irationala alegere. Este o masina mica si foarte scumpa pentru ce ofera, iar motorizarile sunt o gluma proasta. Am vazut zeci de modele in service cu celebrul motor EcoBoost de 1.0 in trei pistoane.

Porneste de la 23.800 euro, deci deja la banii astia se poate cumpara un Duster Extrem cu motorul mild-hybrid de 1.2 130CP. Mai pui optionale si deja pretul se duce mai tare in sus si oferta devine neprietenoasa. Repet, dpmdv este cea mai slaba alegere in acest segment de pret, iar dimensiunile lui Puma sunt similare lui Sandero Stepway, nu lui Duster.

Peugeot 2008 este concurenta de la leu, se bate umar la umar cu Duster si porneste de la 23.450 euro.

Vine cu motorul de 1.2 in trei pistoane, 100CP, fara hybrid, iar daca vrei varianta hybrid atunci te costa 28.850 euro si primesti si cutie automata. Nu am pus optionale deloc.

Am adaugat camera de marsarier, scaune incalzite si m-am dus deja la 29.701 euro.

M-am urcat in acest model si va spun doar atat: in spatele soferului nu incape nimeni, nici macar un copil, daca soferul are 100kg si 1.80 inaltime. Spatiul interior este foarte mic, mult mai mic decat in Duster, iar portbagajul este similar unei masini mici de tipul Corsa/Fiesta.

Nu cred ca merita…

Dar am gasit poate cea mai buna alternativa, culmea, de la Renault

Eu sunt curios daca ei stiu treaba asta pentru ca mi se pare ca se aplica vorba aia cu tesla. Fiti atenti! Arkana porneste de la 26.350 euro in varianta full hybrid!

Am ales echiparea Evolution si sunt disponibile doua motorizari: mild hybrid, 1.2, cutie EDC in 7 trepte la 26.360 euro sau E-Tech Full Hybrid, adica motorul de pe Duster dar evoluat la 145CP, la 27.950 euro. Adaugam si niste optionale si costa 28.800 euro.

Ce primesti la banii astia, adica banii pentru un Duster full hybrid cu toate dotarile?

4 geamuri electrice cu impuls

climatizare automata

frana de mana electronica cu auto hold

sistem multimedia

faruri LED

cotiera

ventilatie in spate

camera de marsarier

faza lunga automata

oglinzi rabatabile electric si incalzite

acces fara cheie

detectie unghi mort

Nu am gasit sa aiba Apple CarPlay sau Android Auto, ceea ce este un minus. Totusi, daca vrei multe dotari din care sa poti alege, trebuie sa mergi pe echiparea Techno. Aici gasesti tot ce iti trebuie.

Asadar, dupa parerea mea cred ca Arkana este o alegere mai buna decat Duster, sigur antifonarea este net superioara si masina in sine iti ofera mai mult confort. Dupa cum se poate vedea, la banii de Duster Full poti alege o Arkana cu dotari similare si cu o calitate mult mai buna in general.

Sigur, cine va alege un Duster de 23.000 nu are rival din partea concurentei, dar daca iti permiti un Duster mega dotat atunci gasesti alternative si pe la concurenta, Arkana fiind un exemplu foarte bun. Eu as merge pe Arkana.

Duster la exterior

Mereu este subiectiv designul, insa de data aceasta imi permit sa spun ca masina asta arata FOARTE BINE! Felicit intreaga echipa care s-a ocupat de design si ma bucur sa vad ca cei care au lucrat la exterior au colaborat cu cei care au lucrat la interior. Se vad diferentele si daca nu te pricepi la masini.

O sa fac o lista sa vedeti ce s-a schimbat exact:

sunt mai multe chedere si de o calitate ridicata

lufturi foarte mici

carenaje roti imbracate in material plastic

manere de usi noi care se simt mult mai bine

usile sunt mai grele

usile intra acum in caroserie, nu o mai imbraca

s-a schimbat usita de la rezervor

are guri de aer active pentru a permite fluxului de aer sa treaca prin roata

grila este redesenata

grila din partea de jos este activa

bandourile sunt mai bine realizate si integrate mai finut

semnalizatoarele sunt acum in oglinzi

Inca de cand deschizi usa de la sofer simti o alta calitate. Usa este mai grea, sunetul produs de clante este unul de calitate, iar cand inchizi usa se aude a plin si produce acel sunet placut, premium. Nu te astepti la asta de la o Dacie.

Ma bucur ca au redesenat plasticul de pe laterala masinii si acum este integrat in usa, nu in aripa. Este mai discret si nici nu mai este atat de inalt. Usile tot nu acopera pragurile, dar exista un rand suplimentar de chedere si intra mai putina mizerie la praguri.

Ce se poate imbunatati la exterior

Asa cum am spus si pe filmare, daca Dacia alegea sa puna LED pe faza lunga, erau obligati sa instaleze spalatoare de faruri si funtie de autoleveling. Totusi, mi-ar placea sa vad ca optiune niste faruri full LED si acestea din prezent sa ramana cele standard.

Duster la interior

Totul este nou si aici. Masina a preluat cateva elemente de la Renault, insa ofera o imagine complet diferita fata de brandul mama. Duster 3 are o plansa de bord complet schimbata si nu seamana cu nimic din ce am vazut pana acum in gama.

Da, plasticul folosit este acelasi ca la generatia anterioara, insa arata mai placut. Este tare, nu exista nicaieri plastic moale in afara de cotiera si de o patratica mica unde pui cotul pe usa (doar pe Extreme).

Ce schimbari sesizabile sunt la interior?

scaunele mult mai bune si mai late

spatiul interior este mai mare si se simte atat intre pasagerii din fata, cat si la pasagerii din spate

loc mai mult la picioare pentru pasagerii din spate

avem instrumentar de bord digital

nu scartaie nimic, totul este fixat bine

scaunul soferului se poate regla pe inaltime, fata/spate si lombar

scaunul pasagerului se poate regla pe inaltime

volanul este reglabil sus/jos si pe adancime

cotiera este mai mare dar nu culiseaza

pozitia la volan s-a schimbat radical in bine

vizibilitate excelenta prin toate geamurile

Desi parbrizul este la fel de ingust, faptul ca pozitia la volan este mai joasa iti lasa si impresia de mai mult spatiu si o mai buna vizibilitate. Nu mai simti ca stai PE masina, ai o pozitie mult mai relaxata, mai placuta si nu difera cu nimic senzatia fata de orice alta masina din piata.

Volanul are o forma diferita, este mai luxos si iti lasa impresia ca esti intr-o masina mult mai scumpa. Imi place!

Consola centrala este mai mare, mai lata si iti schimba perceptia asupra masinii. Simti ca esti intr-o masina dintr-o clasa mai mare. De asemenea, faptul ca poti vedea capota masinii si toate nervurile ei, te face sa crezi ca masina este mult mai masiva. Este doar o senzatie, dar una placuta.

YouClip este o gaselnita practica. Imi place ideea si o vad utila. Merita sa va luati si accesoriile si din cate am inteles se pot printa si alte accesorii la imprimanta 3D. Ai prin masina mai multe prinderi YouClip si poti cumpara accesoriile la preturi foarte bune. Poti alege o lampa, o geanta, un suport de pahare sau un suport de tetiera.

Ce se poate imbunatati la interior

As fi vrut sa vad plastic moale in zona coatelor pe toate versiunile, nu doar pe Extreme. Cotiera cu reglaj inainte/inapoi. Daca spun si pe inaltime… Un suport de ochelari nu cred ca era o avere Piciorul drept cand este pe acceleratie se sprijina direct in consola de bord(dreapta), iar in timp o sa ai dureri. Mergea pus un plastic moale acolo sau lasat mai mult spatiu incat sa nu mai pui presiune cu piciorul in zona respectiva. Vreau neaparat o explicatie de la Dacia pentru chestia asta din poza de mai jos. De ce nu se putea umple acel gol cu ceva? De ce a ramas tabla aia goala care strict tot aspectul interior? Un colant…un plastic…orice! Niturile alea se vad groaznic!

Cum se conduce

Aici sunt cele mai importante schimbari. Asa cum am spus si in video, eu am comparat fix cu generatia anterioara. Realizati ca m-am dat jos din generatia 2 si m-am urcat in generatia 3, deci ce am simtit a fost instant. Toate diferentele m-au lovit din plin, la cald, ca sa spun asa.

Directia nu s-a schimbat foarte mult. Este tot moale in oras, dar parca nu la fel de moale. La viteze mari se intareste, normal, insa am simtit ca diferentele sunt micute la acest capitol.

Suspensia este la un cu totul alt nivel. Masina este lipita de asfalt si se inclina foarte greu. Este o suspensie mai rigida si mai placuta pe asfalt. Poti intra in viraje cu viteze foarte mari si masina se inclina foarte putin. Fata de generatia veche, suspensia este next level si nici nu are termen de comparatie. Da, produce zgomote la denivelari mai mari si poate fi rigida pe drumuri denivelate, insa socurile sunt absorbite excelent.

Zgomotul este destul de ridicat la viteze mari. Fata de modelul meu cu motorizare diesel, diferenta pe care eu am simtit-o a fost mica. Culmea, ma asteptam de la benzinar sa fie mai silentios, si probabil ca motorul este pentru ca eu auzeam vantul. Probabil acele guri de aer din bara fata sunt responsabile pentru curentii care se simt in zona stalpilor. De asemenea, oglinzile produc un sunet sesizabil. Ca idee, Megane-ul meu din 2015, diesel, este mai silentios la 140km/h decat acest Duster din 2024. Aici se mai poate lucra si pot spune ca ma asteptam la cu totul altceva…

Senzatia la volan este foarte placuta. Practic nu simti ca esti intr-un Duster. Spun asta pentru ca mai conduc des: Toyota RAV4 2022, Honda CR-V 2022, Caddy 2015, Mazda 3 2022. Sunt masini cu care merg des deci am o idee spre ce compar. Asadar, senzatia din noul Duster este similara din punctul meu de vedere cu senzatia din RAV4. Sunt cam aceleasi scaune si aceeasi pozitie la volan. In Honda stai mai bine decat in Toyota, parerea mea. Simti ca esti imbracat mai bine de masina si ai o senzatie de intimitate. Plafonul inchis la culoare, geamurile o idee mai inguste, te fac sa te simti mai protejat si daca inchizi ochii poti crede ca esti intr-o masina mai scumpa. Daca si insonorizarea era la acelasi nivel, puteam spune fara probleme ca senzatia este una premium.

Masina nu se inclina si nu are tangaj mare. Va recomand sa faceti un test drive cu ea si o sa va convingeti.

Cum e motorul

Discutam despre un motor clasic, fara turbina, de 1.6 litri, cunoscut in alianta drept HR16DE sau Renault H4M. Este un motor cu 16 supape DOHC, distributie variabila a supapelor, doua injectoare pe cilindru pentru economie si eficienta, are o cursa de 83.6mm si produce intre 103CP si 118CP in functie de varianta, la 4000RPM. Varianta pe care o avem noi este una noua, speciala pentru motorizarile hybride E-Tech cum este si in acest caz. Produce 90CP la 5600RPM si 144Nm cuplu la 3200RPM.

Insa este ajutat de doua motoare electrice – un „e-engine” si un generator de pornire de inalta tensiune (HSG) – alimentate de o baterie de 1,2 kWh (230V) si o cutie de viteze inovatoare multimodală fara ambreiaj.

Ca sa explic eu motorul ar insemna sa-l citez pe Vlad, care deja a facut o super prezentare si a explicat modul in care acest sistem functioneaza. Cel mai important aspect de mentionat este ambreiaju. Nu exista! Cutia este actionata de un motor electric. Sunt mai multe moduri in care poate functiona aceasta cutie. Ofera patru trepte pentru motorul termic si doua trepte pentru motorul electric.

Aceasta combinatie super complicata este explicata in clipul de mai jos la minutul 28

La condus se simte…interesant. Simti ca motorul termic are o putere mica si cuplul lipseste. Totusi, cand este ajutat de cel electric primesti un boost de putere la plecarea de pe loc si in depasire. Combinatia este interesanta dar simti cand porneste termicul si uneori se tureaza prea mult. Cand faci depasiri si ii dai talpa, termicul se duce sus in ture si simti si electricul cum iti da boost.

In oras mergi destul de mult pe electric si termicul intra in actiune mai mult sa incarce bateria decat sa te ajute pe tine. Pot spune ca este o combinatie interesanta, complicata si imi e teama doar de mentenanta.

Consumul este unul foarte bun. La un mers linistit prin Bucuresti si o plecare din Bragadiru pana in Snagov, masina a consumat 4.9%. Este excelent. Dupa care a crescut consumul la 5.9% pentru ca a stat mult pornita (in mod electric, dar pornea si termicul sa incarce bateria), ne-am jucat cu ea pe circuit la Titi Aur, am facut off-road putin si un drag race. Asadar…la un asemenea abuz sa ai doar 5.9%, ce sa mai comentezi?

Ce se poate imbunatati la condus

Mi-ar placea sa vad niste stergatoare mai bune de atat. Da, sunt mai bune decat la generatia anterioara, sterg mai bine pentru ca sunt mai lungi, dar bratele pot fi setate altfel cumva. Plus ca sunetul de la pompa de la stropilici se aude de sub torpedou si e deranjant. De asemenea, un parbriz mai inalt e bine venit oricand. In rest, pentru cat costa nu am gasit alte minusiri la partea de condus. Masina se prezinta EXCELENT, mult peste generatia anterioara.

Mi-ar placea sa existe moduri de condus pentru acest hybrid. Sunt sigur ca mai multe moduri predefinite (Sport, Normal si Eco) pot oferi o experienta de condus mult mai buna. Masina isi face de cap asa cum este acum setata, sunt momente cand te va enerva si simti ca se putea mai bine de atat.

Concluziile mele

Masina noua, SUV, full hybrid, full option la 28.000 euro. Masina asta nu are nici un rival. Gasesti alternative dar mult mai scumpe sau gasesti masini la aceeasi bani din clase mai mici. Inca nu exista pe piata o masina care sa-i concureze direct din toate aceste aspecte. Poate doar Arkana, asa cum am mentionat mai sus.

Daca discutam despre varianta 4×4, mild hybrid, la 26.400 euro, nici aici nu-i gasim un rival in mod direct. Gasim alternative cu motorizari non-hybrid sau fara 4×4.

Incerc sa spun ca la banii astia primesti o masina foarte bine dotata si cu niste tehnologii la care visam in urma cu 4-5 ani. Nu credeam ca Dacia va oferi modele hybride atat de repede in gama.

Desigur, alternativele mai scumpe sunt si mai calitative la interior, dar si banii sunt altii. Cine spune ca „mai pui 7000 euro si iei Sportage” probabil n-a vazut in viata lui 7000 euro cash sau o suma mare de bani in general. Iar pe principiul asta de ce sa nu mai pui 20.000 euro sau 50.000 euro?

Dacia Duster 3 este o masina corecta. In ciuda pretului mare pe care multi nu il concep pentru acest brand, asa cum am mentionat si mai sus, preturile s-au dus in sus la toti producatorii. Isi imagina cineva un Golf sa fie 30.000 euro? Pai Passatul era 32.000 euro in 2018, ala bine dotat.

Duster 3 merita banii si consider ca primesti multa masina si dotari de bun simt. N-a zis nimeni ca trebuie sa cumperi modelul de top la 28.000 euro. Poti alege si varianta de 20.000 euro sau 24.000 euro.

Hate-ul gratuit si pe stomacul gol de la toti posesorii de rable, care stau mai mult in service decat pe sosele, este doar din pura invidie. Nu stiu cum se face, dar in general persoanele care n-au bani sa-si cumpere nici macar un Logan chel sunt cele mai guralive si ofera „cele mai bune” sfaturi despre ce poti sa faci cu banii tai.

Vedeti masina in showroom. Va urcati in ea, faceti un test drive si va convingeti voi singuri. Eu mi-am spus parerea mea in comparatie cu vechiul Duster pe care il detin.

Rezumat cu 5 lucruri care nu imi plac la Dacia Duster 2024

Rezumat cu lucruri care IMI PLAC la noul Dacia Duster 2024