Carl Pei a mai fondat o companie – CMF by Nothing

Carl Pei a mai fondat o companie. Se numeste CMF by Nothing si vrea sa fie un brand mai accesibil decat Nothing, dar cu o calitate exceptionala pentru segmentul de pret.

Primele produse CMF vor fi lansate anul acesta: un ceas inteligent si o pereche de casti. Vor fi produse ieftine dar cum spune Carl, vor avea o calitate foarte buna. Nothing ramane o companie care va dezvolta produse cu un design aparte, revolutionar.

Mai multe detalii despre produsele CMF vor avea in curand. Intre timp ma gandesc ce se intampla cu Nothing pentru ca nu vad sa aiba un asa mare succes. Poate le merge bine in Asia.