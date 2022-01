Cate masini electrice s-au inmatriculat in Romania in 2021 – Dacia Spring este campioana

Anul 2021 a fost unul bun pentru electrice. Nu o spunem noi ci piata auto. In Romania inca nu ne putem lauda cu prea multe, dar inceputul este promitator. Aveti toate datele mai jos.

Dacia Spring, masina pe care multi o critica doar din auzite, domina clasamentul cu 1530 de inmatriculari. Este urmata de Tesla Model 3 cu 97 de inmatriculari (Darius se numara si el pe acolo), iar Zoe este pe locul 3 cu 65 de inmatriculari, o alta masina „proasta”.

Clasamentul continua cu Kona (50), e-UP (48), ID.3 (38), ID.4 (23), Enyaq (22), Fiat 500 (16) si Peugeot e208 (15).

Atentie, sunt doar inmatriculari din luna decembrie, adica masini care au obtinut numere negre permanente.

In 2021, in total, au fost inmatriculate 6340 de masini electrice noi si 398 de masini electrice second hand. La fel, Dacia Spring domina clasamentul cu 45.5% din totalul inmatricularilor. Mai bine spus s-au inmatriculat 3066 de Dacia Spring in 2021.

Am preluat stirea de pe electromobilitate.com. De asemenea, mai multe clipuri cu si despre masini electrice gasiti la Darius pe Youtube.