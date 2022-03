Câteva gânduri despre firmele de curierat

Unul dintre avantajele vieții de blogger este că ajungi să cunoști cam toți șoferii de la firmele de curierat din zona ta. Asta pentru că fiecare firmă de PR sau producător de gadgeturi lucrează cu alt furnizor.

Cu ocazia asta pot să vă spun și care este fluctuația de personal la fiecare dintre ele. Din motive evidente, nu am să menționez numele lor, dar le puteți ghici ușor.

De departe, cea mai stabilă este și cea mai scumpă ca și prețuri. Cu ei mi-am trimis OnePlus 6 în garanție, atât în 2019, cât și în 2020. Cea mai mare firmă din domeniu este și cea care are cea mai mare fluctuație. De la începutul anului și până ieri, când am trimit ultimul colet, am avut trei șoferi diferiți. Și nu, nu s-au rotit pe alte zone, pentru că fiecare mi-a spus când a plecat…

Dacă a venit vorba despre firma respectivă, iată cum arăta anvelopa față-stânga a mașinii care a venit ieri la mine:

Menționez că fiecare roată avea alt tip de cauciuc, cu grade diferite de uzură, iar cel de pe partea șoferului era cel mai praf dintre toate. Pentru acuratețea faptelor, duba nu era inscripționată, deci putea fi a șoferului, nu a firmei. Cu toate acestea, și mașinilor lor de firmă erau cam la același nivel – una nu avea aer condiționat, alta avea baia de ulei spartă, iar cea mai praf era una care avea ușa laterală legată cu sârmă, geamul de la pasager blocat pe trei sfert închis și nu avea nici măcar un radio casetofon! Bine, mai era un șofer, de la altă firmă, la fel de mare, care avea mașina cu volan pe dreapta și numere provizorii. Mi-a spus că le rotește după fiecare 90 de zile, pentru că le ia ieftin de tot de la ceva ”rechini”.

Revenind la subiectul articolului, aș vrea să vă aduc în atenție faptul că firmele de acest gen au fost dintotdeauna profitabile (uite aici un articol din 2009), iar în pandemie au crescut și mai mult. Prin urmare, te-ai fi așteptat ca măcar o parte din banii câștigați să mearga în dotări sau salarii. Nu de alta, dar în perioadele de comenzi ridicate (sărbători, Black Friday etc), curierii lucrează efectiv zi-lumină, dar nu primesc cu mult mai mult la leafă.

Ei bine, pentru că am și o oarecare experiență pe piața muncii, ce voiam să vă spun este că domeniul curieratului este o zonă gri, prea puțin reglementată sau cercetată de instituțiile abilitate, unde se fac profituri bune, dar unde nu se oferă respect mai deloc clienților sau angajaților. Vă rog să aveți și asta în vedere când mai certați curierii că nu au ajuns la timp cu comenda voastră!

PS: Pentru cei interesați, iată și topul firmelor din domeniu!