OnePlus: Garanția pe vremea coronavirusului

Știu, este deja un clișeu titlul articolului, dar mie mi-au plăcut atât cartea lui Gabriel García Márquez, cât și serviciile de garanție ale companiei chineze.

Am scris un articol similar acum aproape un an, când am schimbat bateria care nu mai era în parametrii normali:

Motivul pentru care am făcut acest follow-up este simplu – am avut nevoie din nou de schimbarea bateriei, la mai puțin de 12 luni de la prima înlocuire, iar toată operația a avut loc în aceste timpuri tulburi.

Nu voi relua procesul de accesare al garanției, pentru că este similar cu ce am povestit deja. Aș vrea doar să remarc promptitudinea service-centerului din Polonia și a UPS-ului. Am primit seara un email că un curier mă va căuta în 24 de ore, iar la prânz acesta se afla deja la poartă. Apoi reparația, pe lângă că a fost acceptată fără probleme,. a avut loc în mai puțin de 24 de ore!!! Practic, în trei zile primeam smartphone-ul reparat înapoi. Totul, pe baza garanției, fără alte costuri!

Apropo, așa, de amuzament, am primit coletul de la UPS chiar la câteva minute după ce președintele Iohannis anunța noile restricții de circulație pe timpul zilei.

La final, vă întreb și pe voi: aveți produse trimise în service, cât #stămacasă? Dacă da, spuneți-ne și nouă cum merge procesul.

PS: Dacă nu ați citit cartea încă, o puteți comanda acum de pe eMag. O recomand cu drag.