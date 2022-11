Cele mai bune laptop-uri la 1000 lei – Acer, ASUS si HP

Trebuia sa cumpar un laptop super ieftin pentru niste activitati de baza, cum ar fi Word, Excel, navigare pe internet si cam atat. Am cercetat si am gasit patru modele excelente pe care vi le recomand si voua.

In vara am mai cumparat un laptop de 600 lei tot de pe eMAG, un Acer despre care am scris AICI. Merge si acum foarte bine.

Acum am avut nevoie de un laptop la fel, dar nu am gasit nimic la aceeasi bani, nou si cu garantie. Dar la 1000 lei am gasit ceva cu tot cu SSD, memorie RAM decenta si un ecran bun.

Prima optiune si poate cea mai buna:

Acer Aspire 3 A315-35 – acest model are un procesor Intel Celeron N4500 la 2.8GHz, 8GB RAM DDR4, ecran Full HD de 15.6 inch, SSD de 256GB dar vine fara Windows. Costa 999 lei. Are avantaj cu memoria RAM generoasa si ecranul Full HD, dar si cu portul LAN. Din pacate nu are USB C si nici Windows.

A doua optiune este:

ASUS X515MA – acesta ofera un procesor Intel Celeron N4020, deci un model mai slabut dar tot un ecran de 15.6 inch are, tot Full HD, tot SSD de 256GB. Din pacate are doar 4GB RAM. Ofera si un USB C, dar nu are port LAN si nici Windows.┬á Acesta costa 949 lei.

Optiunea numarul trei este:

HP 15-dw1018nq – este un laptop cu acelasi procesor Intel Celeron N4020, ecran de 15.6 inch doar HD (atentie, nu este Full HD), 4GB RAM, 256GB SSD. Nu are Windows, dar ofera un USB C, port LAN si cititor de carduri SD. Este singurul cu slot de card SD. Acesta costa 1072 lei, dar il gasiti resigilat la 939 lei.

Sigur, daca sariti de suma de 999 lei, pentru ca aici am vrut sa ma invart, o sa gasiti alternative mai puternice, dar trebuie sa va uitati pe la 1300 – 1500 lei. De exemplu, cel mai ieftin laptop cu procesor i3 pe care l-am gasit pe eMAG este acesta la 1349 lei.

Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 – are un procesor i3-1115G4 la 4.1GHz, 4GB RAM, 256GB SSD, ecran de 15.6 inch Full HD si tot fara Windows vine, dar are si port LAN, port USB C si cititor de card SD.

O sa ziceti ca este diferenta mica de pret, dar cei 350 lei pot conta pentru anumiti oameni. Deci nu judecati prea tare.

Personal am ales sa comand acel Acer si o sa revin cu impresii despre el imediat ce ajunge, adica azi mai pe seara. eMAG se misca super repede.