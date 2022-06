Mi-am cumparat cel mai ieftin laptop de pe eMAG – Acer Aspire One 14 la doar 699 lei

Zilele trecute am facut o comanda interesanta pe eMAG. Am intrat la categoria de laptop-uri, am pus pret crescator si l-am comandat pe cel mai ieftin. A costat 699 lei, un pic mai mult decat rata mea la masina. A meritat? Va spun imediat.

Aveam nevoie de un laptop pentru garaj. Ceva simplu care sa ruleze programele auto pentru piese si testerele pentru diverse marci. Nimic wow, nu va ganditi ca VCDS sau Clip consuma multe resurse. Totusi, nu stiam ce sa aleg. In prima faza ma gandeam sa cumpar un laptop reconditionat de la PC-House, insa inainte de asta m-am uitat sa vad ce gasesc pe eMAG.

Si am gasit un model de la Acer super ieftin. Se numeste Aspire One 14 si costa 699 lei. Era vandut chiar de eMAG asa ca a doua zi l-am si primit la Easybox.

Ce configuratie are:

Procesor Intel Pentium Gold 4415U dual core la 2.3GHz

Intel HD Graphics 610

Ecran de 14 inch TN HD 1366 x 768

4GB RAM

1TB stocare HDD

2x USB 3.0, 2x USB 2.0, HDMI, LAN, jack

Baterie detasabila

Windows 10 instalat si activat

Camera web

Specificatiile nu sunt rele pentru ce am eu nevoie. Ma asteptam cand l-am primit sa fie foarte naspa. Am avut un soc sa descopar ca acest model este super bine realizat. Are un plastic ieftin folosit la constructie, dar este acelasi ca pe modelele mai scumpe pe care le gasiti pe la 2000 lei.

Ecranul este foarte bun. Chiar daca este un TN HD, se vede bine si in lumina soarelui. L-am scos afara sa stau pe el si chiar se vede bine. Unghiurile de vizualizare sunt neasteptat de bune si nu ai probleme ca nu se vede daca ecrnaul este mai mult sau mai putin inclinat. Chiar peste asteptari.

Are o unitate DVD-RW integrata, dar este falsa. Initial m-am bucurat ca o are si chiar am primit niste CD-uri in cutie. Dar ce sa fac cu CD-urile daca unitatea nu este falsa? Este doar un capac protector care iti lasa impresia ca este unitate optica.

Vine cu bateria detasata, are un alimentator mic, iar greutatea este de 1.7kg. Este un laptop destul de aratos la banii astia. Mic, compact, nu ai zice ca a costat doar atat.

Procesorul este foarte ok. Isi face treaba foarte bine pentru task-uri normale: browsing, fisiere office, filme, poate chiar un CS 1.6. Imi ruleaza impecabil programele. Nu se blocheaza deloc.

Singura problema a fost HDD-ul. Unitatea de 1TB este groaznica. A trebuit imediat sa cumpar un SSD si sa il schimb pentru ca laptop-ul pornea in 10 minute. Fisierele le deschidea greu, browser-ul abia se incarca, se bloca des si nu intelegeam de ce. Pana am facut un test cu HD Tune Pro si am vazut ce „bine” merge HDD-ul.

Saracul ori a venit defect din fabrica ori asa sunt toate. Ideea este ca imediat dupa ce am pus SSD-ul laptop-ul a revenit la viata. Si-a pastrat licenta de Windows 10 si merge foarte bine.

In concluzie, este un laptop bun, peste asteptari. Se poate desface usor, are un ecran bun, procesorul este decent pentru task-uri simple si il pot recomanda (DACA II PUNETI UN SSD) pentru activitati simple. Poate sa stati pe el dimineata la cafeluta, sa va uitati la un film…

Vad ca acum nu mai este pe stoc, dar in caz ca apare…