Nokian deschide o fabrica la Oradea dupa ce a iesit din Rusia

Nokian avea doua fabrici: una in Rusia si una in Finlanda. Nokian a decis sa iasa de pe piata din Rusia si asa a decis sa vina in Romania, la Oradea, unde vor investi 650 de milioane de euro.

Si asa erau probleme cu fabrica din Rusia, multi utilizatori de anvelope Nokian sustinand ca cele produse acolo sunt mai proaste. Eu tin sa-i contrazic ca am avut si Made in Rusia si Made in Finland. Dar ma rog. Acum vor spune ca cele facute in Romania vor fi mai proaste.

Fabrica de la Oradea va produce anvelope pentru autoturisme si startul va avea loc in 2025. Va avea 500 de angajati, iar anvelopele vor fi destinate pentru principalele piete din Europa Centrala.

Finlandezii spun ca au analizat 40 de amplasamente, dar la Oradea le-a placut cel mai mult Ii cred, mai ales ca zona aia s-a dezvoltat tare mult in ultima vreme.

Se vor produce 6 milioane de anvelope pe an si este prima fabrica de cauciucuri cu zero emisii de dioxid de carbon.