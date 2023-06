Top cele mai vandute masini noi in Romania in prima jumatate de an – Dacia, Renault si Hyundai domina clasamentul

Inmatricularile de masini noi a crescut in Romania in primele cinci luni din an cu 27%, iar asta nu poate decat sa ne bucure. Poate asa mai scapam de rablele de pe strazi. Dacia domina clasamentul alaturi de Renault si Hyundai.

Astfel ca in primele cinci luni din an s-au inmatriculat 60.472 de masini dintre care 20.706 au fost modele Dacia. Renault a avut 4767 de masini si Hyundai 4008. Clasamentul arata cam asa:

Dacia – 20.706 Renault – 4767 Hyundai – 4008 Skoda – 3955 Toyota – 3897 VW – 3690 Ford – 2957 Mercedes – 2151 BMW – 1956 Suzuki – 1740

In schimb inmatricularile de masini sh au scazut cu 7%, fiind inmatriculate 98.453 de masini. Vorbim aici de masini inmatriculate pentru prima data in Romania.