Cereti INTOTDEAUNA o reofertare pentru prelungirea abonamentelor!

E important sa stiti ca aproape la orice furnizor de servicii, dar in special la cei de comunicatii, puteti cere o oferta noua pentru prelungirea abonamentelor cu cateva luni inainte ca perioada contractuala sa va expire. Eu am facut asta si mi-am scazut costurile cu aproape 300%.

Cand ne-am mutat in noua casa, recunosc, am vrut sa trag internet fix prin fibra de la Digi. Insa Digi n-a vrut. Asa ca avand deja experienta placuta cu Orange la o casa de la tara, am zis sa ii contactez si pe cei de la Orange.

Ei bine, la ei s-a miscat totul foarte repede si mi-au dat, la vremea respectiva, o oferta bunicica cu reducere pentru primul an de abonament. Din pacate, pe vremea aceea aveau chiar si o oferta de 10 lei/luna pentru internet de 1000 Mbps + TV, insa oferta era disponibila doar in anumite zone… nu si in zona mea. Insa am cunostinte care si astazi profita de acelasi pret. Totul a durat vreo 3 zile de la cerere la instalare. Dupa vreo doua luni m-a sunat si Digi.

Fast forward aproape doi ani mai tarziu, m-am gandit sa cer o oferta pentru prelungire, ca se apropie expirarea termenului contractual. Si am facut asta folosind chat-ul lor de pe site, foarte simplu, unde mi-am introdus codul de abonat si am zis ca vreau sa fiu sunat pentru prelungire.

Ce-i drept, am facut asta de doua ori, pentru ca dupa prima cerere au trecut vreo doua saptamani si nu m-a cautat nimeni.

Dar si cand m-au cautat, am fost bucuros sa aflu ca la doar 25 lei pe luna (de la 71 cat plateam anterior) pot avea exact aceleasi beneficii: internet Gigabit si grila standard de programe TV – suficient pentru noi ca oricum nu ne uitam foarte mult la posturile TV.

Iar mai jos aveti un exemplu pe codul de abonat de la casa de la tara, unde am doar 500 Mbps si TV standard, si platesc acum 61 lei pe luna si unde, sper eu, sa pot obtine o oferta la fel de buna peste doua luni cand pot sa cer o renegociere.

Asadar, concluzia e simpla: fiti isteti si incercati tot timpul sa va reduceti costurile facand cereri de renegociere inainte sa va expire contractele. Companiile vor vrea sa va aiba ca client in continuare, deci vor incerca sa va faca oferte mai bune de obicei.

Valabil la orice: internet si televiziune, telefonie, energie electrica, gaz, etc. Cu placere. 😀

Apropo, ati raspuns la sondajul nostru? Voi ce furnizor de internet fix aveti?