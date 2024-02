Un nou mod permite inlocuirea DLSS 3 Frame Generation cu FSR3 Frame Generation

Ai o placa video din seria RTX 2000/3000 si vrei sa castigi niste FPS in plus cu efort minim? O poti face foarte simplu.

Nvidia a lansat tehnologia DLSS 3 Frame Generation exclusiv pentru placile video din generatia RTX 4000. Momentan sunt 35 de jocuri cu suport oficial pentru DLSS 3.

Intre timp, AMD a lansat FSR3, care este open-source si functioneaza si pe placi video de la nVidia nu doar de la AMD.

Un modder pe nume Nukem a dezvoltat un patch care permite inlocuirea tehnologiei DLSS3 Frame Generation din jocuri cu tehnologia FSR3 Frame Generation iar rezultatele sunt impresionante.

Desi DLSS3 Frame Generation este disponibil exclusiv pentru placile video din seria RTX 4000, prin inlocuirea lui cu varianta de la AMD, toti cei care detin placi video din seria RTX 2000 si RTX 3000 pot obtine experiente mult mai fluide in jocurile de ultima generatie.

Modul si instructiunile de instalare le gasiti aici. Eu detin un RTX 3070 si l-am testat in Dakar Desert Rally. Frame rate-ul imi fluctua intre 45 si 70 inainte de a aplica modul iar dupa aplicarea lui nu am avut sub 60 de cadre pe secunda.

Cei de la Digital Foundry au un video util pe tema asta: