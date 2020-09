Cerintele PC pentru Mafia Definitive Edition

Mafia Definitive Edition se va lansa pe 25 septembrie, iar cerintele oficiale pentru PC arata in regula raportat la ce va oferi engine-ul grafic.

Desi cerintele au fost facute publice saptamana trecuta, acestea au suferit niste modificari, iar cele corecte sunt mai jos.

Cerinte minime:

OS: Windows 10 64bit

CPU: Intel i5 2500K sau AMD FX-8120

Memorie RAM: 6GB

GPU: nVidia GeForce 660 sau AMD Radeon 7870 cu minim 2GB memorie

50GB spatiu liber pe HDD

Cerinte recomandate:

OS: Windows 10 64bit

CPU: Intel i7 3770K sau AMD FX-8350

Memorie RAM: 16GB

GPU: nVidia GeForce GTX 1080 sau AMD Radeon RX5700XT

50GB spatiu liber pe HDD

La o prima analiza, jocul nu pare a avea nevoie de un procesor foarte puternic pentru 2020, iar povestea cu cerintele minime si recomandate se poate transforma intr-o discutie interminabila. In cazul in care nu stiti daca are sens sa cumparati jocul sau nu din perspectiva cerintelor, 2K nu pare sa ajute – nu se stie daca va exista un demo. Mafia III a primit un demo dar dupa lansare.

Pe langa lista cerintelor, au fost publicate si cateva setari cu care se poate jongla din meniu: