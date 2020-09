AMD a prezentat design-ul lui Radeon RX 6000

AMD a prezentat oficial design-ul placii video Radeon RX 6000. Placa a primit un sistem de racire cu 3 ventilatoare in varianta de referinta, deci am scapat de sistemul cu turbina.

Placa va fi anuntata oficial pe 28 octombrie, dar pana atunci AMD a decis sa ne prezinte design-ul. Stim ca placa va avea PCI Express 4.0, RDNA2, alimentare cu 2x 8 pini, iar ca performanta s-ar bate cu RTX 2080Ti. Adica va fi la nivelul unui RTX 3070 din prezent.

Take a first look at the design of the new Radeon RX 6000 series. Our upcoming @AMD #RDNA2 graphics cards will feature a brand new cooler design, and you can study every angle yourself on our Fortnite Creative Island. 8651-9841-1639. pic.twitter.com/KGQAOXDivZ

— Radeon RX (@Radeon) September 14, 2020