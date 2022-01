Clienții Virgin Mobile și O2 nu vor plăti costuri de roaming

Britanicii care sunt clienți ai rețelelor Virgin Mobile și O2 nu se vor confrunta cu taxe de roaming în urma Brexit.

Înseamnă că toți clienții care călătoresc din Marea Britanie în Europa vor putea să-și folosească datele mobile și să efectueze apeluri și mesaje text cu aceeași ofertă ca și acasă. Cu toate acestea, Vodafone, EE și Three urmează să reintroducă taxele de roaming în acest an pentru clienții care călătoresc în Europa.

I welcome the decision by @VirginMedia and @O2 to keep roaming free, meaning UK citizens can still use their mobile data, calls and texts across Europe with no extra charges. https://t.co/HSsN7pXRtv

— Boris Johnson (@BorisJohnson) January 10, 2022