Codul sursa pentru FidelityFX Super Resolution 3 (FSR) de la AMD este disponibil pe GPUOpen

Cea mai recenta versiune de upscaling de la AMD este disponibila si accesibila dezvoltatorilor ca parte a SDK-ului AMD FidelityFX. Modderii deja l-au pus la treaba.

Aceasta lansare doreste sa accelereze implementarea tehnologiei FSR 3 in jocuri. Pe langa upscaling, pachetul SDK ofera acces mai multor tehnologii AMD, precum si plug-in pentru Unreal Engine 5:

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR 1 & FSR 2)

AMD FiedlityFX Blur 1.0

AMD FidelityFX Depth of Field 1.0

AMD FidelityFX Lens 1.0

AMD FidelityFX CACAO 1.3

AMD FidelityFX CAS 1.1

AMD FidelityFX LPM 1.3

AMD FidelityFX Parallel Sort 1.2

AMD FidelityFX SPD 2.1

AMD FidelityFX SSR 1.4

AMD FidelityFX Denosier 1.2

AMD FidelityFX Variable Shading 1.1

AMD FidelityFX Hybrid Reflections 1.1

AMD FidelityFX Hybrid Shadows 1.1

Este oferita o documentatie detaliata pentru utilizare si incercara standardizarea pe cat posibil a implementarii.

Pe langa dezvoltatori, este asteptat ca modderii activi sa integereze neoficial FSR 3 in mai multe titluri care pana acum foloseau doar tehnologia DLSS de la Nvidia. Dead Space Remake, The Last of Us Part 1 sau Alan Wake 2 deja au primit moduri neoficiale. Mai multe aici.

Trying out FSR3 FG mod pic.twitter.com/gG5B5ahy3S — ShyVortex ­čçÁ­čçŞ (@ShyVortex) December 18, 2023

