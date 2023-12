Nvidia va lansa un RTX 3050 de 6GB in februarie

In loc sa ieftineasca actualul model RTX 3050, Nvidia pregateste o versiune mai slaba.

La ora actuala nu mai contesta nimeni strategia Nvidia sau strategia bani. Nvidia GeForce RTX 3050 cu 8GB memorie VRAM a fost lansata in luna ianuarie a lui 2022 si costa momentan 1300RON, iar pretul recomandat la momentul lansarii era de 250$. Pe piata internationala modelul se gaseste la 230$.

Intre timp si-a facut debutul seria RTX 4000, cu modelul entry-level 4060, un 4050 sub acoperire mai bine zis, care are un pret la ora actuala de 1760RON. Din nou exagerat.

In timp ce in ianuarie seria RTX 4000 va fi reimprospatata cu modelele Super, Nvidia pregateste si o noua versiune pentru RTX 3050, cu doar 6GB memorie VRAM si un pret recomandat de 180$. Va fi lansata in luna februarie.

Pare o noua miscare anti consumatori si in special anti-gameri. Un Intel ARC A750 spre exemplu poate fi achizitionat pentru 1270RON si vine cu 8GB RAM, iar Intel a continuat sa imbunatateasca driverele. Noi am fost surprinsi de performantele acesteia in review-ul dedicat.

