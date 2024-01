Chatbot-ul a fost usor pacalit de client si chiar a batjocorit firma unde este „angajat”.

Multe companii au renuntat la suportul tehnic uman in favoarea chatbotilor. La un nivel inalt, pentru cei care vad doar niste cifre, decizia are sens: costuri reduse. Insa atat in experientele pe care le-am avut eu cu chatbotul eMag, cat si alii: chatbotii sunt inca destul de limitati.

Un client DPD care incerca sa afle detalii despre comanda sa, dupa ce a vazut ca nu obtine nici un raspuns satisfacator, i-a testat loialitatea fata de companie. Nu s-a terminat prea bine pentru DPD, raspunsurile bot-ului fiind de-a dreptul amuzante. A fost foarte usor de pacalit si chiar convins sa injure.

Le gasiti in postearea de mai jos:

Parcel delivery firm DPD have replaced their customer service chat with an AI robot thing. It’s utterly useless at answering any queries, and when asked, it happily produced a poem about how terrible they are as a company. It also swore at me. 😂 pic.twitter.com/vjWlrIP3wn

— Ashley Beauchamp (@ashbeauchamp) January 18, 2024