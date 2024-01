BenQ Zowie EC2-CW este un mouse de gaming wireless dedicat eSports

Cum iti dai seama ca ai intrat intr-o noua etapa a vietii? Incep sa te deranjeze aspecte pe care inainte nici nu le observai. In cazul de fata: cablurile.

Iar atunci incepi sa cauti inlocuitori soarecilor dragi cu fir, de care ai tras ani de zile si sa-i inlocuiesti cu solutii moderne, in cazul de fata si minimaliste.

BenQ Zowie EC2-CW este un mouse gandit pentru gaming, in special eSports. Acesta cantareste 79 de grame si este recomandat pentru o mana de dimensiuni medii ( EC1-CW este marimea S, iar EC3-CW este marimea L): da, avem marimi la mousi precum avem la haine. 🙂

Este un mouse asimetric, cu un design minimalist care strict personal rezoneaza cu mine. In materie de butoane vorbim de un numar clasic de 5 butoane la „suprafata”, inclusiv rotita. Se muleaza foarte bine in palma, aceasta asezandu-se foarte natural si ergonomic pe mouse – este o adevarata placere sa-l folosesti.

Pentru cei care s-au saturat de aplicatii proprietare pentru absolut orice, acesta nu are nevoie de nimic deoarece functioneaza pe principiul plug and play. L-ai conectat la PC si beneficiezi de tot ce ofera. Butoanele pentru a ajusta DPI-ul, rata de raport USB sau distanta de ridicare se afla pe spatele mouse-ului.

DPI-ul se poate regla la valori intre 400 si 3200, in timp ce rata de raport USB are valorile 125, 500, respectiv 1000Hz.

Este wireless si poate fi conectat la doua device-uri. Vine cu un receiver wireless USB tip A standard in pachet, iar pentru acuratete in meciurile de gaming competitiv, este oferit un receptor wireless avansat care are si rol de docking pentru incarcare. Butonul de comutare intre dongle si receptorul avansat se afla la baza mouseului.

Acumulatorul are o autonomie declarata de 70 de ore daca este folosit non-stop si bineinteles poate fi folosit prin intermediul cablului cand se incarca.

Nu sunt un mare jucator de eSports, dar am jucat cateva meciuri de Counter Strike 2, niste Left 4 Dead 2 si Diablo IV cu el. Este precis, prompt la comenzi si comod la utilizari indelungate. L-am folosit si pentru productivitate, iar faptul ca ofera 2 receptoare mi-a facut viata mai usoara si am folosit acelasi mouse si la PC si la laptop, cu 0 cabluri – un aspect foarte important pentru mine.

L-am gasit la pretul 800RON la ForIT. Daca vreti un mouse precis, minimalist si elegant, pe care sa-l puteti folosi fara cabluri la doua calculatoare/laptopuri reprezinta o solutie excelenta. Pentru gaming asigura performanta si te poti baza pe el sesiuni intregi fara dureri de degete sau antebrat.