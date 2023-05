GeForce RTX 4060 Ti Review - Nvidia...revino-ti!

Statistica celor de la Steam nu minte. Cand vine vorba de placi video, modelele mainstream sunt cele care domina clasamentul si in special cele de la NVIDIA.

Introducere

De fapt AMD nu ocupa nici macar un loc in top 10. Banuiesc ca de fiecare data cand se uita la acest top, dupa actualizarea lunara, NVIDIA mai bate un cui in sicriul AMD – stie ca, concurenta a intrat intr-un somn adanc si nu o sa-i deranjeze prea curand. Si stim cu siguranta ca se uita – in evenimentul digital de prezentare a fost pe al doilea slide!

Inainte de a sari la concluzii, vreau sa va prezint placa asa cum se cuvine si sa o vedem versus un RTX 3070. De ce versus un RTX 3070? Pentru ca aceasta este dailydriver-ul meu si daca ne uitam in urma de la GTX 1XXX incoace, modelul mai nou X060 era peste modelul anterior de X070 sau chiar X080. O arata dovezile, va las cateva mai jos:

RTX 3070 oferea nivelul de performanta al lui RTX 2080Ti „Of course, you’re now getting RTX 2080 Ti performance for well under half the price.” o spune review-ul de la lansare de aici.

RTX 3060Ti a fost testata si de Gabi si l-a impresionat, il citez: „placa asta nu ar trebui sa existe la cat este de buna”, iar un alt review international de la lansare spunea „The RTX 3060 Ti is a mighty impressive upgrade when compared to Nvidia’s previous $400 offering, the RTX 2060 Super, offering 50% more performance at the same price point. ” . Il gasiti detaliat aici.

RTX 2060 Super oferea rezultate mai bune ca GTX 1080. Puteti vedea aici.

Tehnologiile si piata au evoluat de atunci, ray tracing si DLSS au ajuns la maturitate. Asteptarile mele sunt ca RTX 4060Ti sa fie mai rapida decat RTX 3070, sa respecte precedentul istoric de pana acum.

RTX 4060Ti aduce publicului larg cele mai noi tehnologii software: in primul rand DLSS 3 care deja e compatibil cu peste 35 de jocuri si aplicatii, a treia generatie de ray tracing si a opta generatie de NVIDIA Encoder (NVENC) cu AV1 encoding.

Cum se compara din punct de vedere al specificatiilor tehnice cu generatiile anterioare din aceiasi clasa vedeti mai jos:

Platforma de test

La mine a ajuns un RTX 4060Ti de 8GB de la MSI – Gaming X trio. O puteti admira mai jos. Are 338mm si cantareste 1167 grame. Cea mai noua versiune de GPU-Z inca nu stie totul despre ea.

Benchmarks

Assassin’s Creed Odyssey

Placa Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS RTX 3070 1440p Ultra High 26 76 126 RTX 4060 Ti 22 71 129

Metro Exodus Enhanced Edition

Placa Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS RTX 3070 1080p Extreme 34 55 103 RTX 4060 Ti 36 57 109

RTX 3070 1080p Extreme, DLSS Quality 39 70 116 RTX 4060 Ti 42 73 122

Forza Horizon 5

Placa Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS RTX 3070 1080p Extreme 92 103 120 RTX 4060 Ti 105 117 135

RTX 3070 1440p Extreme 79 89 102 RTX 4060 Ti 78 97 113

Total War: Warhammer 3

Placa Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS RTX 3070 1080p Ultra Battle 83 108 145 RTX 4060 Ti 78 103 137 RTX 3070 Ultra Campaign 52 97 130 RTX 4060 Ti 50 96 128 RTX 3070 Ultra Mirrors of Madness 44 63 121 RTX 4060 Ti 47 63 118

RTX 3070 1440p Ultra Battle 55 73 93 RTX 4060 Ti 51 66 84 RTX 3070 Ultra Campaign 35 66 87 RTX 4060 Ti 36 63 80 RTX 3070 Ultra Mirrors of Madness 37 51 81 RTX 4060 Ti 34 46 73

Shadow of the Tomb Raider

Placa Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS RTX 3070 1440p Ultra, RT ON 37 66 137 RTX 4060 Ti 46 71 131 RTX 3070 Ultra, RT ON, DLSS Quality 67 96 184 RTX 4060 Ti 74 104 198

The Callisto Protocol

Placa Rezolutie Setari Min FPS Avg FPS Max FPS RTX 3070 1080p Ultra, RT OFF 45 99 195 RTX 4060 Ti 40 93 167

RTX 3070 1440p Ultra, RT OFF 36 78 132 RTX 4060 Ti 33 68 124 RTX 3070 Ultra, RT OFF, FSR Quality 45 91 164 RTX 4060 Ti 41 85 157 RTX 3070 Ultra, RT ON, FSR Quality 27 63 92 RTX 4060 Ti 48 62 88

Concluzii

Altii s-au miscat mai repede si daca inca nu ati auzit – foarte putine lucruri bune sunt de spus despre RTX 4060Ti 8GB. Si asta nu pentru ca e o placa video slaba – ci pentru ca e vanduta la un pret prea mare. Asa arata o piata in care concurenta doarme. Mai multe publicatii mari au spus in nenumarate randuri cu demonstratii cu tot ca 8GB de memorie VRAM nu mai e de viitor. Ce a facut NVIDIA? A inteles o parte si modul in care au prezentat solutia in cadrul evenimentului digital a fost un mod de a ne rade in fata: mi-au ramas cuvintele alea in memorie pentru ca m-a iritat: „am pregatit o varianta de 16GB pentru cei care vor sa doarma linistiti noaptea de grija VRAM-ului, costa cu 100$ mai mult”. Sunt mai multe de discutat asa ca hai sa le luam pe rand, sa incepem cu partile bune:

pentru streameri, a opta generatie de AV1 encoding e un plus;

suporta cea mai noua varianta de DLSS 3 (cel mai probabil se poate folosi si pe generatia anterioara dar au blocat-o ei);

consumul redus – are un TDP de 160W si nu sunt necesari 2 conectori pentru alimentare;

Cam aici se termina cu punctele bune, continuam cu cele mai putin bune:

e foarte similara cu RTX 3070 la performante (dar cu un consum mult mai mic 250W vs. 160W)

are 8GB de memorie VRAM, cel mai ieftin model costa 2550RON si la banii astia NVIDIA o recomanda pentru eSports si 1080p! Cumperi un Playstation 5 de banii aia si te joci in 1440p!

saltul generational de performanta pare sa fie oprit cu toporul

varianta cu 16GB VRAM se va lansa cam intr-o luna si singura diferenta dintre ele e strict memoria, in rest nimic. Pana nu o testam nu putem sti cu siguranta diferentele de performanta, dar categoric trebuiau sa se limiteze la un singur model de Ti – cel cu 16GB si acela sa coste 400$ – pretul recomandat de ei pentru versiunea de 8GB.

Este absolut imensa – mai mare decat un RTX 3070

gasiti RTX 3060Ti la 2000RON si este cu +-5% mai rapida/lenta in functie de titlu comparativ cu RTX4060 Ti

initial doream sa continui testele si fara a o compara cu RTX 3070, dar avand in vedere efortul minim depus de NVIDIA pentru a dezvolta o placa video atractiva, am decis ca nu merita nici efort din partea mea sa extind testele.

Partea buna e ca la nivel de consumator, oamenii par ca s-au saturat de gogosile vandute de NVIDIA si interesul pentru RTX 4060Ti este foarte scazut, partea proasta e ca piata aceasta a placilor video nu mai reprezinta o prioritate pentru NVIDIA – pe partea de mediu business odata cu tehnologiile AI compania a avut o mica explozie pozitiva la bursa.

Cu preturile generatiilor anterioare mergand tot in jos, poate fi un moment bun sa va uitati si la placile video ARC de la Intel, generatia Radeon 6XXX de la AMD care e mai darnica in memorie VRAM sau generatia anterioara de la NVIDIA pe unde mai sunt stocuri – si aici s-au cam asigurat sa nu lase prea multe modele „vechi” in urma si au facut o curatenie de primavara. Si productia pentru RTX 3060Ti a fost oprita.