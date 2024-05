PlayStation 5 este cea mai profitabila generatie de console de pana acum

La sub 4 ani de la lansare si cu o versiune Pro in lucru, PS5 a depasit realizarile financiare ale modelului precedent intr-un timp mai scurt.

De la lansarea din noiembrie 2020 si pana in prezent, Sony a inregistrat vanzari de 106 miliarde de dolari, care includ tot ce tine de Playstation 5, dar si Playstation 4: partea hardware (console, accesorii) precum si partea software (jocuri, subscriptii, etc.). In perioada 2013-2019, vanzarile au generat 107 miliarde de dolari. Practic Sony a reusit intr-o perioada de 3.5 ani sa genereze aceleasi vanzari ca in 7 ani cu generatia anterioara.

Raportat la numarul de console vandute, pana in 30 aprilie 2024 au fost vandute 56 de milioane de PS5, jumatate comparativ cu modelul precedent care a vandut 117 milioane.   Totusi, pretul mai mare de lansare pentru PS5, microtranzactiile, majorarea preturilor pentru jocuri de la 60 de euro la 70 de euro au asigurat un profit bun.

Printre titlurile bine vandute se afla Marvel’s Spider Man 2 – peste 11 milioane de unitati pe PS5 si Helldivers 2 – peste 12 milioane de unitati combinate pe PC si PS5 in doar 3 luni de la lansare.

Sony pregateste lansarea unei variante Pro pentru PS5 si va avea nevoie de niste titluri solide pentru a-si pastra trendul. Ultimele 12 luni au adus schimbari in peisaj dupa achizitia Microsoft a Activision Blizzard si a unei lipse de IP-uri cu greutate disponibile exclusiv pe platforma.

