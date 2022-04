Concurs ArenaIT: Câștigă o pereche de căști Xiaomi Buds 3

V-am promis în articolul de review că vom da cadou unui norocos acest model de căști – Xiaomi Buds 3.

Nu vă mai prezint capabilitățile căștilor, rămâne să le citiți voi în review, dacă nu ați făcut-o deja, așa că trecem direct la fapte. Iar, pentru că majoritatea dintre noi folosim căști pentru a asculta muzică, tema concursului va fi tocmai legătura dintre căști și muzică. Mai exact, voi alege cea mai amuzantă poveste legată de muzică pe care o veți scrie în comentarii. Ca de obicei, pentru că nu ne plac concursomani, condiția sine qua non va fi să aveți minim 10 comentarii anterioare, pe site.

Puteți folosi rubrica de comentarii pentru poveștirile voastre, iar la finalul lunii o voi alege pe care care m-a amuzat mai mult și care îndeplinește condițiile de mai sus. Costul transportului va fi asigurat de câștigător. Pentru cei din Timișoara, livrarea se face personal. 🙂

Ca să nu vă fie rușine, am să încep eu cu o povestire. 🙂 Pe vremea când lucram la fostul meu angajator aveam de lucru mult la închiderea de lună. Pentru cei care nu știu ce reprezintă această perioadă, sunați o cunoștință care lucrează în resurse umane sau în financiar/contabilitate…

Ei bine, pentru că nu doream să fiu deranjat de la liste, tabele, sume și nume, mi-am adus la birou o pereche de căști over the ear, dar din alea la care puteai asculta Rammstein la maxim fără să audă și restul colegilor. Din când în când, mai suna telefonul (noroc că avea led, că de auzit nu se auzea) și mă mai întrerupeam din audiție. Taman într-un astfel de moment, când pusesem și muzica pe pauză (pantru cunoscători, încă foloseam Winamp, cu skin-ul ăsta), am tras puțin cablul din laptop. Nu mult, dar atât încât la reluarea audiției, să se audă din difuzoarele laptopului melodia pe care o ascultam atunci. Cum aveam căștile pe urechi și obișnuit fiind cu zgomotul, nu am realizat de ce se uită cele trei colege mirate la mine și îmi tot fac semne. Mi-am dat candid căștile jos și… am auzit. Dragii moșului, dacă ați lucrat într-un birou liniștit, vă puteți închipui cum suna Amerika de la Rammstein redat la difuzoare, cu volum maxim:

We’re all living in Amerika Amerika ist wunderbar We’re all living in Amerika Amerika, Amerika

De atunci am trecut la ascultat la telefon, cu căști TWS, care au opțiunea de oprire a melodiei când le scoți din ureche.

Baftă!