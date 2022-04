Review Xiaomi Buds 3 – căști TWS (aproape) de buget

În cadrul evenimentului european de la Viena, prilejuit de lansarea seriei Xiaomi 12, am asistat și la prezentarea noii game de câști in-ear TWS: Buds 3. Astăzi vom vedea ce pot căștile de buget din gamă.

În utlima vreme am observat un apetit crescut al consumatorilor pentru astfel de produse, fie pentru consum media, fie pentru participarea în apeluri/conferințe. Cred că pandemia a determinat acest boom, pe care producătorii îl exploatează acum.

Specificații

Profile Bluetooth Suportate HSP Da HFP Da A2DP Da AVRCP Da General Tip (Casca intra auricular) True Wireless Stereo Bluetooth 5.2 Incarcare USB-C Incarcare wireless Qi Da Carcasa cu acumulator Da Capacitate casca 38 mAh Capacitate carcasa 480 mAh Durata incarcare prin cablu, pana la 1.5 ore Durata muzica/convorbire pana la 7 ore

cu Charging Case pana la 32 ore Raza actiune pana la 10 m Culoare Negru Greutate Casca 4.6 g

Carcasa 52 g Compatibilitate Majoritatea telefoanelor cu tehnologia Bluetooth Functii ANC (Active Noise Cancelling) Certificare IP55 Altele Indicator LED Accesorii incluse – casti

– ear tips

– carcasa

– cablu de incarcare

– manual al utilizatorului Caracteristici Difuzor Impedanta 32 ohm Sensibilitate 40 dB

Ambalaj și accesorii

Pachetul conține, pe lângă căști și cutia de transport/încărcare un cablu USB-USB C de încărcare, patru seturi de rezervă pentru cauciucurile care vin în ureche și broșura cu detalii pentru utilizare. Eu am primit setul pe alb, dar mai este unul pe negru mat.

Design

După cum am spus anterior, modelul primit de mine este cel pe alb perlat (mi-a explicat fiică-mea diferența între alb și alb perlat, nu vă îngrijorați!), ceea ce îl face ușor de observat la purtare. Spun asta, pentru că am mai testat căști, iar cei cu care mă întâlneam pe stradă nu realizau că le port. Ei bine, nuanța asta îi va avertiza pe toți că nu sunteți atenți la ei, ci la concertul S&M Metallica, din 1999!

Cutia de transport este ușor rotunjită, ceea ce permite purtarea ei în buzunarul blugilor, chiar și pentru cei care au modele din acelea, skinny. Pe partea frontală are un led de status, pe spate are numele firmei – Xiaomi – iar în partea de jos sunt amplasate mufa de încărcare și butonul pentru pairing. Căștile în sine sunt de tip in ear, cu capăt de cauciuc, iar pe exterior, pe extensie, au o bandă de nunță diferită.

Practic, la acest capitol, nu prea avem multe de scris, pentru că designul este unul clasic pentru perioada aceasta.

Utilizare

Pentru telefoanele Android avem și aplicație dedicată – Mi Buds M8, dar pentru iPhone, împerecherea se face din meniul de Bluetooth. Prin urmare, deși pot fi utilizate și cu iOS, recomand un smartphone Android, pentru a beneficia de toate opțiunile. Prin asta mă refer la controlul melodiilor de pe cască, tipul de ANC, etc. Controlul tactil îți permite modificarea ANC sau a transparenței (apăsare prelungită), redare sau puază melodie/răspuns sau închis apel telefonic (o atingere), repetarea ultimei melodii (trei atingeri succesive) sau trecerea la următorul cântec, respectiv respingerea apelului (dublu click pe ele).

Cu cele trei moduri ANC, Xiaomi Buds 3 asigură o anulare a zgomotului de până la 40 de decibeli, ceea ce înseamnă că reduc eficient zgomotele din jur, fie că utilizatorii muncesc, studiază sau călătoresc. Iar eu am testat asta pe timpul zborului cu dinspre București spre Timișoara, pentru că eram foatre obosit. Am putut să ațipesc, atât cât permite acel zbor scurt. De asemenea, Xiaomi Buds 3 pot fi setate pe modul transparency, ce permite ascultarea sunetelor ambientale. Modul enhanced voice este extrem de util în timpul apelurilor telefonice.

Xiaomi Buds 3 au și conectivitate duală, ceea ce înseamnă că pot fi legate și folosite în același timp de pe un laptop și un telefon inteligent. Sau, în cazul celor ca mine, cu telefon de serviciu și personal, poate fi lesne utilizat pentru ambele, nemai fiind nevoie să cari două căști după mine, sau două dispozitive hands free.

Căștile permit și încărcarea wireless și, la o singură încărcare asigură 7 ore de playback sau până la 32 de ore de folosire cu ajutorul cutiei. Partea asta, cu încărcare wireless mi se pare excepțională, pentru că majoritatea o oferă la modelele de top.

Știu că sunt încruntat în poze, dar asta se datorează exclusiv soarelui care ținea morțiș să bată taman la mine în ochi, nu pentru că ar fi căștile incomod de purtat. Sunt extrem de ok ca experiență de utilizare și vă spun asta după ce le-am purtat o oră în continuu, la o ședință, și încă vreo două ore cât am spălat mașina, am tuns gazonul și am mai dereticat pe lângă casă.

Să-i dăm Cezarului ce-i al Cezarului și să recunoaștem că nu sunt cele mai indicate gadgeturi pentru audiofilii împătimiți. Am ascultat și rock (v-am spus mai sus despre concertul Metallica), am ascultat ceva tehno old school și ceva hip hop de prin aceeași perioadă și pot spune că poți să te declari mulțumit dacă nu îți pasă de redarea basului. Acesta nu este prea adânc, ca să zic așa.

Cu toate acestea, în timpul convorbirilor, fie ele efectuate de pe telefon sau prin aplicații dedicare (Zoom, Whatsapp etc.) s-au descurcat bine. Interlocutorii m-au auzit bine, indiferent de locul de unde mă aflam – afară, în trafic sau cu vântul pe fundal, sau din casă, de la la birou. Asta și pentru că au trei microfoane on board:

Microfon FB

Microfon FF

Microfon de vorbit

Nota bene, puteți folosi căștile la alergat, prin ploaie sau pe lângă aspersoarele de gazon (been there, done that!), fără probleme, pentru că protecția lor este IP55.

Preț și disponibilitate

Începând de ieri, căștile se găsesc la partenerii agreați, prețul recomandat de vânzare de 549,99 lei: mi-home.ro, Orange, Altex, eMag, Flanco, Cel.ro, PC Garage, evoMag. Personal le consider best buy de la 400 lei, dar cred că vor urma campanii care le vor aduce cam pe acolo.