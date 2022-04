Robot aspirator Roidmi Robot EVE Plus – aspirator inteligent cu baterie, mop si rezervor de apa

Roidmi este o serie de aspiratoare de la Xiaomi care a reusit sa ofere un raport pret-calitate excelent in toate pietele unde activeaza. In Romania, aspiratoarele inteligente se bucura de un real succes mai ales in randul tinerilor. Aceste aspiratoare sunt mult mai confortabile in utilizare si se preteaza mai bine pe nevoile tinerilor.

ROIDMI ofera o gama de produse accesibile peste tot in lume avand activitate in 65 de tari in toate lanturile mari de magazine. ROIDMI Eve Plus este singurul aspirator al brandului care a participat la 10 expozitii majore de electrocasnice de ultima generatie.

Comparat cu alte modele traditionale, acesta este mai silentios, mai mic si mult mai eficient la curatare. Are o putere de absorbtie de 3200Pa si un rezervor de apa de 250ml pentru functia de mop.

Insa cel mai important aspect este colectorul de mizerie care are 3 litri si nu trebuie golit atat de des. Depinde acum si cate multa mizerie strange din casa, dar in mod normal un asfel de aspirator inteligent nu este pentru a face curatenie ci pentru a mentine.

In mod normal acesta il folosesti zilnic sa mai stranga praful sau firimiturile pe care la faci zilnic, iar atunci cei 3 litri sunt suficienti pentru o perioada lunga de timp.

Statia de incarcare inteligenta cu rol de colectare a prafului si a gunoiului are si un sistem inteligent de deodorizare si antibacterian pentru a elimina mirosurile neplacute. De asemenea, cand recipientul este plin o sa primiti mesaj deci nu trebuie sa-l verificati periodic.

Sterilizeaza parazitii comuni precum Escherichia coli, Candida albicans si Stapylococcus aureus, dar eliminia si mirosurile neplacute precum cel de amoniac, benzen, fum de tigara sau miros de parfum.

Dispune de un laser LDS care scaneaza casa si detecteaza obiectele din jur, deseneaza harti cu 40% mai multa acuratete decat versiunile anterioare. Va invata fiecare camera cu tot cu obstacolele ei si va putea face curat doar doar intr-o singura camera daca este nevoie.

Pe telefon este disponibila aplicatia ROIDMI unde puteti programa aspiratorul sa faca curatenie cand doriti, puteti sa ii restrictionati accesul in anumite zone si este compatibil inclusiv cu asistenti vocali precum Alexa sau Google.

Urca obstacole de 2cm fara probleme si se intoarce singur la statie cand a terminat de aspirator. La fel face si cand ramane fara baterie, se duce si se incarca sigunr si continua dupa sa curete.

ROIDMI Robot EVO Plus poate fi comparat cu modele mult mai scumpe, de exemplu ECOVACS N8+ care la randul sau ofera o baterie de 3200mAh, autonomie de 110 minute, un recipient de stocare de 2.5 litri si este compatibil cu Google Home sau Amazon Echo.

De asemenea, ECOVACS N8+ dispune la randul sau de senzori pentru cartografiere, evita coliziunile si are o putere de aspirare de 2600Pa.

Si totusi, ROIDMI este o alegere mult mai inteleapta datorita pretului si dotarilor mai bune in comparatie cu ECOVACS. Cel din urma costa cu 300 de euro mai mult.

Aspiratorul de la ROIDMI ofera o putere mult mai mare de aspirare de 3200Pa vs 2600Pa. Are un recipient mai mare pentru gunoi, o autonomie mult mai buna de 250 de minute vs 110 minute.

La randul rau, aspiratorul robot ROIDMI stie sa cartografieze prin senzorii din dotare si cu ajutorul aplicatiei de pe mobil poate fi setat sa faca curatenie fix acolo unde este cazul. Poate curata pana la 250 metri patrati fara probleme.

Versiunea neagra a aspiratorului are o putere de absorbtie de 3200Pa, iar cel alb de 2700Pa. Este disponibil la RobotWorld si costa doar 1989 lei.

Per total ROIDMI EVE Plus este castigator si ofera numeroase beneficii. Pe toate le-am mentionat mai sus, insa cele mai importante le spun si la final: autonomie mare de 250 de minute, 3200Pa putere de aspirare, recipient pentru gunoi de 3 litri, functia de mop care spala podelele, functia de sterilizare si evident, senzorii care cartografiaza casa si ajuta la evitarea obstacolelor.