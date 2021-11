CONCURS – Castiga un set de periferice office pentru lucrul de acasa

Munca de acasa ne-a dat pe multi peste cap. Desi nu putem sa facem mare lucru, credem ca un set de periferice format din tastatura si mouse v-ar putea ajuta. Puteti sa-l castigati foarte simplu.

Este vorba despre un set format din tastatura si mouse de la Trust, un set accesibil ideal pentru munca de birou sau pentru un elev care are nevoie de periferice noi. De data aceasta nu sunt produse de gaming, dar sunt produse utile.

Ca sa intrati in posesia lor trebuie sa faceti un lucru foarte banal. De fapt doua. Primul ar fi sa dati un share la acest articol pe Facebook ca sa vada si alti oameni concursul, iar apoi sa comentati in sectiunea de comentarii de pe site (comentariile de pe Facebook nu le luam in considerare) in care sa ne spuneti raspunsul la urmatoarea intrebare:

Ce sensibilitate are microfonul Trust Buzz? Raspunsul il gasiti AICI.