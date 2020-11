CONCURS: Castiga un router Tenda AC19 cu acoperire Wi-Fi foarte mare

Tenda AC19 are o acoperire Wi-Fi uriasa si este un router Gigabit care se preteaza bine in orice casa. Noi vi-l oferim cadou de Black Friday daca ne aratati sustinerea voastra.

Router-ul are un pret foarte bun la Altex, 175 lei, si consider ca este un best buy daca ai nevoie de semnal bun si stabilitate. La eMAG este 223 lei. Noi avem un review facut la el mai de mult. Il gasiti AICI.

Tot ce trebuie sa faci este dai share pe Facebook la acest articol, sa lasi aici un link catre postarea ta publica de pe Facebook – ca sa putem valida inscrierea, si sa ne spui in comentarii pe ce produs ai pus ochii de acest Black Friday. Eventual sa ne lasi si un link in comentarii cu ce doresti sa iti cumperi. Noi vom alege castigatorul vinerea viitoare pe 20 noiembrie.

Linkurile noastre de BF sunt afiliate, pe voi nu vă cost nimic în plus dar susțineți site-ul pentru că noi primim un comison de la vânzator. Toate articolele de BF vor fi pe pagina dedicată unde facem si live blogging. Urmărește-ne și cumpără responsabil, nu se știe ce vine!