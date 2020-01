Tenda AC19 – varianta mai accesibila a lui AC23

De data aceasta nu o sa va plictisesc cu un review la un alt router. Tenda AC19 este de fapt o versiune mai ieftina a lui Tenda AC23, model pe care l-am testat de curand. Varianta AC19 o voi mentiona ca sa stiti ca exista si un model mai ieftin si la fel de bun.

Cand spun ca AC19 si AC23 sunt la fel nu va mint. Singura diferenta dintre cele doua modele este numarul de antene. Daca la AC23 avem 7 antene de 6dBi fiecare, la AC19 avem doar 4 antene. Atat.

AC19 imparte acelasi design cu AC23, are aceleasi functii si specificatii hardware. Lipsa celor 3 antene face ca acest model sa fie mai ieftin si sa ofere o acoperire doar putin mai slaba. In realitate lucrurile stau la fel de bine si daca diferenta de pret va fi una simtitoare atunci nu ai nici un motiv sa dai mai multi bani pe AC23.

Testat in aceleasi conditii, AC19 s-a descurcat la fel de bine dar cu o singura mentiune. Raza de acoperire a semnalului wireless fost cu doar 2 metri mai slaba in comparatie cu AC23. Sa fiu mai precis, in ultima camera aveam semnal cu AC23 inclusiv in pat. Cu AC19 semnalul se opreste fix la usa. Repet, discutam de ultima camera din casa si pana la router sunt cam 15 metri si 4 pereti grosi.

Mai ofera in plus un port LAN pentru IPTV deci in total 4x LAN si 1x WAN si un port USB pe spate. Deci AC19 pare sa fie o afacere mai buna decat AC23 datorita conectivitatii si cu siguranta a pretului.

Nu am gasit sa fie disponibil in Romania, dar cand o sa fie revin cu un pret oficial pentru tara noastra. Va recomand sa cititi review-ul pentru AC23 unde o sa gasiti teste si poze din aplicatie. Informatiile se aplica si pentru acest model.