CONCURS – castiga un sistem Mercusys Mesh Halo H50G

Mercusys este un producator de retelistica care ofera produse accesibile publicului larg. Derivat din TP-Link (nu mai este un secret pentru nimeni), Mercusys are in portofoliu o gama larga de produse care s-au dovedit fiabile si performante.

Mercusys Mesh Halo H50G este un sistem mesh cu 3 cuburi ce pot fi amplasate oriunde in casa pentru o retea Wi-Fi de calitate. Despre sistemele Mesh v-am tot vorbit si consider ca ele reprezinta viitorul in special daca ai o casa cu etaj sau un apartament cu mai mult de 3 camere.

Halo H50G este o solutie accesibila ideala pentru o casa mare. Cand spun casa mare ma refer fie la un apartament cu 3-4 camere in care un router clasic nu face fata, fie o casa cu etaj, o vila.

Acest sistem mesh ofera stricul necesar:

o acoperire de 500mp

doua retele de 2.4GHz si 5GHz ce pot fi unite

suporta pana la 100 dispozitive conectate

3 porturi Gigabite pe fiecare unitate

aplicatie pentru control

Vitezele pe care le atinge, in teorie, acest sistem mesh sunt de 600Mbps pe banda de 2.4GHz si 1300Mbps pe banda de 5GHz. Are tehnologie MU-MIMO, Beamforming si poate functiona si ca Acces Point.

Setarile nu difera cu nimic fata de ce am vazut prezentat la alte modele. L-am pus in functiune extrem de usor si merge foarte bine. Vitezele pe cablu sunt maxime, adica poti folosi fara probleme reteaua Gigabit de la RDS.

Pe Wi-Fi lucrurile stau bine. Vitezele obtine nu sunt cele mentionate de producator, dar sunt pe aproape. 200Mbps pe banda de 2.4GHz si 500Mbps pe banda de 5GHz.

Le-am unit ca sa uit de ele. Nu stiam cand sunt pe 2.4GHz sau 5GHz. Nu m-a interesat niciodata deoarece reteaua a functionat fara probleme. Recunosc ca uneori au mai fost momente cand aveam lag si dura pana se trimiteau mesajele pe Facebook sau se incarca o pagina web. Dar au fost putine momente si am trecut cu vederea.

In rest este un sistem foarte bun, accesibil si care poate fi folosit sa ai Wi-Fi in toata casa.

