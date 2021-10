Benzina si motorina – de unde mai alimentati in 2021?

Haideti sa mai vorbim si de alte lucruri. S-au scumpit carburantii. Wow! Da, asta e, merge mai departe. Pe multi nu-i intereseaza ca tot de 50 lei baga. Dar de unde? OMV? Rompetrol? Lukoil? Mai sunt diferente mari intre ele?

Intrebare clasica: de unde bagam benzina si motorina? O sa spuneti ca de la benzinarii, dar nu asta este raspunsul pe care il caut. Ma refer care sunt statiile voastre preferate. Stiu ca pe vremea lui Agip erau probleme cu unele benzinarii. Soferii de TIR care aduceau carburantul la pompa aveau prostul obicei sa mai bage la bidon cativa multi litri si completau apoi cu apa. True story! Si asa ajungea la pompa benzina cu apa in ea si toata lumea injura respectivul lant de benzinarii.

OMV – Petrom, Rompetrol, Lukoil si MOL (fix in ordinea asta) sunt cei mai mari producatori de la noi. In ordinea scrisa de mine au cele mai multe benzinarii pe teritoriul nostru. Daca OMV – Petrom este acelasi lucru, Rompetrol, Lukoil si MOL par sa fie un pic diferiti.

Rompetrol are rafinaria de la Petromidia, dar mai aduce si din Asia carburant. Iar Petrom si Lukoil au rafinariile la Ploiesti. MOL nu stiu de unde aduce carburant.

Am bagat motorina si benzina de la toate aceste statii inclusiv cateva mai putin cunoscute precum Socar si TSV. Am avut doar doua probleme, iar in mare parte am simtit ce simte orice sofer. Probabil era doar un placebo cand uneori simteam ca masina trage mai bine cu benzina X decat cu benzina Y.

Cu Lukoil am avut probleme de 2 ori. O data prin 2013 cand am bagat benzina in Solenza si motorul a inceput sa scoata un fum negru si sa mearga in suturi. I-am bagat OMV si si-a revenit.

Acum 3 ani am patit la fel cu Corsa, tot benzina. Am facut plinul si cand a scazut sub jumate m-am trezit cu un nor de fum negru in spatele masinii si un miros intepator foarte dubios. M-am dus la MOL, am bagat plinul cu benzina de 100 si masina nu a mai scos fum.

Acum 1 an le-am mai dat o sansa, ba chiar mi-am facut card la Lukoil. Cam 3 luni am bagat benzina de la ei (statia de pe Tudor Vladimirescu din Bucuresti) si n-am avut nici o problema. Masina chiar mergea bine.

Acum am Reno-ul diesel si obisnuiesc sa bag de la Rompetrol fiind singura motorina premium fara biocarburant. Toti baga biocarburant in motorina intr-un procent de min 7%. La Rompetrol (dar nu la toate statiile, aveti grija) o sa gasiti motorina premium fara biocarburant. Cititi prospectul de pe pompa.

Da, este o diferenta intre motorina cu biocarburant si fara biocarburant. Incepand de la miros (ca na, simti cand alimentezi) si pana la felul in care trage masina.

Nu bag OMV standard deloc in Reno. Porneste greu la prima cheie. Cum schimb carburantul (chiar si Petrom) se simte cum porneste mai usor la prima cheie dimineata. Probabil aditivii folositi de OMV difera de cei folositi de partenerii lor Petrom si nu fac bine instalatiei mele.

Rompetrol si Petrom sunt in zona mea. In mod normal bag doar motorina standard, iar la 3 plinuri bag unul de motorina extra de la Rompetrol.

Aaa, mi-am adus aminte. Este o benzinarie ETU pe DN1 intre Brasov si Ploiesti. Este o statie mare imediat cum treci calea ferata de dinainte de centura orasului Ploiesti. Am bagat un plin de benzina in urma cu 1 an si jumatate in Corsa. Abia dupa am vazut ca era benzina cu plumb. Din fericire masina a mers bine si n-am avut probleme cu ea. Recomand ETU doar pentru toaleta si magazin. Este poate cea mai mare benzinarie din Romania.

Voi de unde alimentati si de ce? Cu cine ati avut probleme si ce fel de probleme?