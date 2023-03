CONCURS si Review monitor HyperX Armada 25 – excelent pentru jocurile online

HyperX a fost inca de la aparitie (sub brandul Kingston) un jucator important pe piata perifericelor de gaming. Produsele lor au fost din prima calitative si au impresionat si prin raportul pret-calitate. Totusi, de cand cu tranzitia catre HP, brandul HyperX pare sa intre mai tare in acest ecosistem al gamerilor, oferind produse noi si mai atent selectionate. Cum este si Armada 25.

Detalii concurs la final

Armada 25 este unul din cele doua monitoare lansate in vara anului trecut. Ne-a facut cu ochiul de atunci insa nu am apucat sa le testam. Recent ajuns la noi, am reusit sa ne facem o parere despre el. Nu mare ne-a fost mirarea sa aflam ca are un public bine ales, deci trebuie sa fiti pe nisa lui ca sa va placa. Va explic imediat.

In primul rand uite specificatiile:

Diagonala 24.5 inch

Rezolutie Full HD

Panou IPS la 240Hz cu 1ms GtG timp de rapsuns

8-bit si 16.7 milioane de culori

Luminozitate maxima de 400cd/m2

Doua intrari HDMI 2.0 si 1x DP 1.4

Tehnologii: G-Sync compatibil, AMD FreeSync Premium

Bun. Care-i treaba cu el? De ce il lauda lumea? Pai dupa cum vedeti in specificatii nu are nimic iesit din comun. Este un monitor banal, ba chair as putea spune ca monitoarele Full HD incep sa devina irelevante pentru ca cele 2K (QHD) au preturi foarte bune, uneori la acelasi pret cu cele Full HD.

Totusi, Armada 25 tinteste fix nisa gamerilor care nu au configuratii prea puternice si prefera jocurile competitive. Ma refer aici la gamerii care se joaca online jocuri precum CS:GO, Fortnice, Apex, LoL, PUBG si alte jocuri similare. Pentru astfel de jocuri nu ai nevoie de placi video puternice, este suficienta si o GTX 1650 de exemplu.

De asemenea, aceste jocuri nu au o grafica spectaculoasa si nu alegi sa te joci doar pentru ca arata ele bine. Scopul este competitia, sa vrei sa castigi meciul si sa fii cel mai bun.

Armada 25 pentru asta este gandit, data fiind rezolutia Full HD si rata mare de refresh la 240Hz. Ai nevoie de nu monitor rapid, o rezolutie modesta care sa nu iti ingenuncheze placa video si imagine clara.

Va dati seama ca imaginea nu avea cum sa fie una proasta, din contra, mi se pare ca avem un panou de buna calitate. Am folosit un tester (mentionez ca nu cel mai precis sau cel mai bun din piata) si am observat ca deviatiile de culoare sunt extrem de mici, de aceea nici nu se pot observa cu ochiul liber.

Iluminarea a iesit si ea foarte bine, cu mici diferente intre colturi dar nimic iesit din comun sau care sa fie vizibil intr-o utilizare normala.

Singura chestia care nu mi-a placut la acest monitor este suportul, sau mai bine zis lipsa lui. Probabil ati aflat ca monitoarele HyperX vin cu un suport in pachet ca sa poti prinde monitorul de masa. Foarte frumos, este de apreciat si foarte util. Dar asta inseamna ca nu mai primesti un picior clasic cu o talpa ca sa poti monta monitorul pe birou normal. Te obliga sa-l montez pe suportul de masa, iar daca nu ai loc, cum nici eu n-am avut, nu poti sa-l folosesti corect.

Mi-ar fi placut sa vina cu un picior si o talpa clasica ca sa-l poti monta oriunde si oricand, iar suportul (bratul) de birou sa fie optional in pachet. Din pacate nu ai de ales, trebuei sa-l montezi cum vor ei.

Suportul de montare de birou (bratul) este foarte tare si iti permite sa-l misti in orice directie, inclusiv in mod portret, mai sus sau mai jos, insa trebuie sa ai loc in spatele monitorului destul de mult.

Meniul este simplu si poate fi contorlat dintr-un joystick de pe spatele monitorului. Este usor de accesat si controlat, ai setari simple si o interfata simpla ca la orice alt monitor din piata.

Conectica este super simpla, nu cred ca ai nevoie de ceva in plus. Ai doua porturi HDMI 2.0 si un port DP 1.4. Nimic altceva. Nici macar difuzoare.

Monitorul este bun, dar asa cum spuneam la inceput, trebuie sa fii pe nisa lui. Trebuie sa iti corespunda din toate punctele de vedere ca sa iti placa. Exceleaza la imagine si constructie, fiind un monitor simplu si cu specificatii bune. Totusi, lipsa unui picior clasic este un minus pentru mine, iar pretul poate sa fie un pic la limita. Costa 1999 lei la PC Garage.

CONCURS

Am pregatit un concurs impreuna cu HyperX. Vrem sa va oferim un mouse de gaming HyperX Haster 2 Wired, excelent pentru orice tip de joc. Este un mouse care urmeaza sa fie lansat, deci aveti sansa sa primiti un produs in premiera. Nu va putem oferi multe detalii despre el, inca, dar va asiguram ca este o bestie si ca o sa va placa ­čÖé

Tot ce trebuie sa faceti este sa distribuiti acest articol pe Facebook ca sa afle mai multa lume despre concurs. Un comentariu ne ajuta sa stim ca v-ati inscris, atat aici cat si pe Facebook. Optional puteti da si un like la pagina lor de Facebook. La final vom alege un castigator real, motiv pentru care vom alege noi castigatorul, iar premiul va ajunge direct de la HyperX direct la voi acasa. Multa bafta!

Concursul se termina pe 19 martie la ora 23:59. Tot atunci anuntam si castigatorul.