IP-COM Pro-6-LITE AP review: mai mic, dar la fel de puternic

Stiti ca va spuneam ca urmeaza sa-mi instalez un sistem de acces point-uri de la IP-COM, format din unitati IP-COM Pro 6 LR. Ei bine, am facut-o la vreo cateva luni dupa articol. Insa acum am o alta varianta la test… mai mica dar la fel de rapida.

Si cum inca de atunci va spuneam ca raman dator cu teste de viteza – vedeti articolul anterior – acum o sa facem o comparatie intre un test de viteza folosind actualul meu AP si mai micul sau frate Pro-6-Lite.

Acesta din urma, este certificat sub standardul AX1800, insa am vazut ca recent au scos si unul sub standardul AX3000, pe care poate-l voi testa in viitor. Si tot pe AX3000 am testat un alt AP, despre care o sa vorbesc in alt articol pentru ca e de la alt producator, deci stati pe faza.

In fine, sa revenim. Ce mi-a placut foarte mult e ca Pro-6-Lite, dupa cum vedeti din poze, este foarte mic si elegant in comparatie cu Pro 6 LR care, desi nu arata rau deloc, e imens. Cam cat o farfurie de pizza, versus una pentru desert cum e varianta 6-Lite. ­čÖé

Specificatiile suna bine si la Pro-6-Lite

Standard IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6)

benzi 2.4 GHz & 5GHz cu pana la 1.8 Gbps viteza combinata prin agregare

Pana la 180 metri range

PoE – absolut necesar pentru mine

Ce gasim in cutie

Cam standard: gasim AP-ul, un adaptor LAN/POE si un alimentator plus cateva dibluri de prindere. Evident, si niste manuale.

Teste de viteza cu IP-COM Pro-6-LITE

Acasa am conexiune prin fibra de la Orange de 1000 Mbps. Pentru comparatie, atasez viteza maxima obtinuta intr-un test fiind conectat la IP-COM Pro 6 LR dar si viteza maxima obtinuta pe IP-COM Pro-6-Lite AX1800.

IPCOM 6 Lite IPCOM 6 LR Pro

Dupa cum vedeti, diferenta de viteza este nesemnificativa. Cel mai probabil devine vizibila la incarcare mai mare: atunci cand mai multi trag puternic de pe wireless, insa acum n-a fost cazul.

De asemenea, nici la putere de acoperire nu am simtit vreo diferenta, avand acelasi semnal pe ambele in toate colturile casei: AP-urile fiind amplasate central.

Concluzie

Ce sa spun.. sunt uimit de viteza pe care am putut sa o obtin cu un AP cu un ordin de marime mai mic. Stau sa ma gandesc daca sa inlocuiesc AP-ul pe hartie mai puternic cu acest model, doar pentru ca arata mai bine.

Din pacate nu gasit preturile pe site-urile noastre, dar ma astept sa fie la un pret bun avand in vedere ca e varianta Lite.