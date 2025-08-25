Conectorul de alimentare 12VHPWR creează probleme și pe GPU-urile AMD

Iată că nu doar GPU-urile NVIDIA sunt afectate de problemele conectorului 12VHPWR, ci și cele de la AMD. Deși AMD nu a impus partenerilor integrarea conectorului, anumite implementări high-end de Radeon RX 9070 și RX 9070 XT renunță la alimentarea standard PCIe cu 8 pini în favoarea 12VHPWR, iar acum încep să fie raportate și primele incidente.

Un utilizator de Reddit declară că s-a ales cu conectorul de alimentare topit într-un AsRock Taichi OC 9070 XT, exact ca pe GPU-urile NVIDIA, iar asta cu adaptorul din pachet și nu cu un cablu terț. E adevărat, nu a fost utilizată o sursă ATX 3.1, ci una de buget de 750 W de la Kolink, însă, chiar și așa, dacă GPU-ul și conectorul ar fi beneficiat de protecții adecvate, astfel de incidente n-ar fi trebuit să aibă loc. Utilizatorul declară că respectivul conector a fost scos și inserat de doar patru ori și că nu e vorba de vreo eroare de instalare.

Cel mai bine, dacă doriți să achiziționați o placă video Radeon din seria RX 9070, evitați pe cât posibil modelele cu 12VHPWR. Șansele unor astfel de incidente sunt mici, însă nu inexistente.

Via Techspot