Guvernul Statelor Unite va prelua 10% din Intel contra sumei de 8.9 miliarde de dolari

În încercarea de a-și reduce dependența de alte state și de a-și consolida poziția în industria cipurilor, Guvernul Statelor Unite a ajuns la un acord pentru preluarea a 10% din acțiunile Intel .Tranzacția nu a fost încă finalizată, însă se va realiza în perioada următoarea și va presupune preluarea a 433.3 milioane de acțiuni Intel, la un preț de 20.47 dolari pe acțiune și un cost total de 8.9 miliarde de dolari.

În ciuda dificultăților severe cu care se confruntă Intel, reprezentanții guvernamentali văd un potențial foarte mare în companie, mai ales în contextul obiectivelor actuale. În trecut, Intel a mai beneficiat de granturi guvernamentale în valoare de 3.2 miliarde de dolari pentru dezvoltarea și fabricarea de cipuri, însă cumpărarea activelor de către stat, chiar și parțial, reprezintă o premieră.

Via Neowin

