Samsung aduce One UI și șapte ani de actualizări pe gama sa de electrocasnice inteligente

După smartphone-uri, smartwatch-uri și smart TV-uri, One UI ajunge și pe gama de electrocasnice inteligente de la Samsung, iar scopul este acela de a crea un ecosistem cât mai prietenos cu utilizatorii. Pe lângă interfața specifică și opțiunile de control și monitorizare prin Samsung Smart Things, electrocasnicele cu One UI vor avea acces la Bixby, Gallery, dar și la alte servicii din ecosistemul Samsung.

În plus, gamele de electrocasnice compatibile, introduse începând din 2014, vor beneficia de actualizări de până la șapte ani și vor începe să primească upgrade-ul la One UI începând din luna septembrie. Odată cu introducerea actualizării, unele modele de frigidere, prevăzute cu Family Hub și ecrane de 9″, vor beneficia de îmbunătățiri inclusiv la nivelul funcției AI Vision Inside, care va fi mult mai precisă în identificarea tipului de alimente și a prospețimii acestora.

