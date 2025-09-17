Corsair a dezvăluit o sursă de alimentare de 3000 W cu certificare 80 Plus Platinum care poate susține până la patru GPU-uri

Corsair a introdus o sursă de alimentare cu capacitate de 3000 W, certificată 80 Plus Platinum și destinată stațiilor de lucru cu mai multe GPU-uri de înaltă performanță. Aceasta poartă denumirea de WS3000, aderă la standardele ATX 3.1 și PCIe 5.1 și sosește cu patru conectori de alimentare 12V-2×6, putând susține așadar până la patru plăci grafice RTX 5090. Suplimentar, mai sosește și cu opt conectori PCIe cu 8 pini, precum și cu doi conectori EPS cu 8 pini pentru alimentarea procesorului.

Însă, în ciuda acestor dotări, sursa are dimensiuni compacte și poate fi instalată inclusiv în carcase convenționale ATX. Măsoară 175 x 150 x 86 mm și are design full modular. Are un singur rail pe 12V, însă cu capacitate de 250A, iar pentru alimentare sosește cu un cablu cu conector de tip C19, mult mai robust decât cel convențional. În ceea ce privește răcirea, Corsair WS3000 dispune de un ventilator de 140 mm cu double-ball-bearing, însă nu dispune de mod de operare „zero RPM”.

Sursa are un preț recomandat de 599.99 dolari și sosește cu 10 ani garanție. Cel mai probabil va ajunge la magazinele autohtone în lunile ce urmează.

Sursa: Tom’s Hardware