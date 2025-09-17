Asistentul AI Copilot va fi instalat obligatoriu alături de programele din suita Microsoft Office

Suita Microsoft 365, sub care sunt distribuite acum aplicațiile Office, va sosi de acum înainte și cu asistentul AI Microsoft Copilot. Schimbarea va avea loc în luna octombrie, iar pentru abonații existenți Microsoft 365 asistentul AI se va instala automat, fără posibilitatea de dezactivare.

Și mai neplăcut pentru cei care detestă bloatware-ul și nu simt nevoia utilizării inteligenței artificiale, la instalarea Microsoft 365 nu va exista opțiunea de a nu include Copilot, acesta fiind instalat alături de Word, Excel, PowerPoint și celelalte aplicații Office.

Microsoft declară că această mișcare, deși una forțată, are potențialul de a crește adopția inteligenței artificiale și de a îmbunătăți fluxul de lucru în cadrul organizațiilor, oferind o modalitate de acces centralizată pentru funcțiile asistentului de inteligență artificială Copilot. Totodată, pe viitor, Copilot va beneficia de o integrare și mai bună la nivelul aplicațiilor Office, putând automatiza sau îmbunătăți anumite procese care până acum erau realizate manual.

Însă ce omite Microsoft să menționeze e că această integrare a inteligenței artificiale la nivelul Office a dus la o scumpire a abonamentelor Microsoft 365 cu 43% în urmă cu câteva luni, iar indiferent dacă au sau nu nevoie de AI, utilizatorii vor fi nevoiți să plătească noile prețuri. Din fericire, încă mai există opțiunea achiziționării pachetelor Office cu licență perpetuă, care nu sosesc cu funcții AI, dar care au dezavantajul unui cost inițial mult mai mare și a unei integrări limitate la nivel de cloud.

Via Tom’s Hardware