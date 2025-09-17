Memoriile DRAM și NAND s-au scumpit cu 20% în ultimul trimestru din cauza cererii generate de inteligența artificială. Se anunță prețuri ridicate pentru SSD-uri, HDD-uri și memorii RAM

Infrastructura care susține inteligența artificială se dezvoltă continuu, iar din acest motiv hardware-ul devine mai scump pe zi ce trece. Și cum mediile de stocare și memoriile RAM sunt unele dintre componentele esențiale în datacenterele destinate inteligenței artificiale, este foarte probabil ca în perioada următoare să asistăm la o creștere accelerată a prețurilor pentru SSD-uri, HDD-uri și memorii RAM.

Conform unui raport DigiTimes, prețurile practicate de producătorii de NAND și RAM au crescut, în medie, cu 20% în ultimul trimestru, iar din cauza cererii ridicate venite din partea datacenterelor, unele dintre companiile implicate nu mai acceptă comenzi sau nu mai pot oferi cotații de prețuri. De la supraproducție, piața pare că a intrat peste noapte într-o penurie de memorii, iar asta poate duce la consecințe neplăcute și pentru segmentul de produse consumer. Sandisk, de exemplu, a scumpit die-urile NAND cu 10% în luna septembrie, în timp ce Micron a suspendat temporar preluarea de noi comenzi pentru memorii DRAM și NAND. Inclusiv Samsung pare că are dificultăți în a satisface cererea, toată producția de NAND-uri din noua generație V9 pe anul 2026 fiind deja rezervată

Totodată, companiile se așteaptă la disponibilitate scăzută și pentru hard disk-uri, iar în consecință plănuiesc creșterea capacității de producție pentru SSD-uri QLC începând de anul viitor. Fără doar și poate, SSD-urile și memoriile RAM se vor scumpi în perioada următoare, iar disponibilitatea, mai ales a produselor low-cost, ar putea avea de suferit. Drept urmare, dacă aveți în plan achiziția unui HDD, a unui SSD sau a unui kit de memorie RAM, cel mai bine ar fi să nu amânați și să plasați comenzile cât se poate de repede.

Via Tom’s Hardware