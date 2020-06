Creative Sound Blaster G3 – placa audio dedicata pentru console

Daca sunetul consolei nu te multumeste am solutia pentru tine. Creative are o placa de sunet prin USB pentru console care imbunatateste sunetul.

Da, ati auzit bine, este o placa de sunet externa prin USB dedicata consolelor. Pentru ca utilizatorii de console nu au avut pana acum posibilitatea de a imbunatati sunetul, Creative le vine in ajutor.

Eu nu sunt utilizator de consola, prefer gaming-ul pe calculator. Insa G3 este o placa de sunet ce poate fi folosita atat la telefon cat si la PC sau consola. Am decis sa o testez si sa va ofer niste concluzii.

G3 este alimentata prin USB Type C pentru telefoanele din prezent, dar in pachet ofera si un adator catre USB Type A, cel clasic. Nu are nevoie de nici un driver dedicat, nu are un soft special si totul se realizeaza din controalele puse la dispozitie pe dongle.

Placa de sunet este ca un dongle si la telefon arata destul de urat. Se presupune ca atunci cand te joci stai jos, nu te va incura, dar daca alegi sa-l folosesti altfel o sa te incurce putin.

Placa ofera intrare pentru microfon, port optic si un jack pentru casti. Pe lateral o sa gasiti un switch pentru pornirea sau oprirea microfonului, potentiometru pentru microfon, pentru volumul general si pentru un mixing intre volumul jocului si chat.

Practic poti alege in timpul jocului ce sa se auda mai bine: chat-ul sau jocul in sine. De asemenea, amplifica sunetul si ofera o extra calitate. Pe PC si pe telefon am simtit o imbunatatire considerabila a sunetului pe partea de calitate, insa volumul nu a fost accentuat.

G3 iti ofera un sunet mai bun dar nu si un volum mai ridicat, ceea ce nu cred ca este un minus. Nu este o placa pentru a asculta muzica ci este pentru gaming. In gaming nu ai nevoie de un sunet foarte puternic.

Este compatibila cu orice consola: PS4, Xbox One, Nintendo Switch, orice ai tu la indemana si are un port USB liber. Fiind o persoana foarte atenta cu sunetul mi-as cumpara o astfel de placa daca as avea o consola.

Daca nu esti o persoana foarte pretentioasa si sunetul oferit de consola te multumeste atunci cu siguranta nu este pentru tine. Costa 399 lei la eMAG.