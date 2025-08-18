Creștere spectaculoasă a vânzărilor de monitoare OLED: 86% doar în ultimul an

Datorită reducerii costurilor de fabricație și a interesului crescut din partea consumatorilor, monitoarele OLED sunt la mare căutare în ultima perioadă. Conform unui raport TrendForce, până la sfârșitul anului vor fi livrate 2.66 milioane de monitoare OLED, cu 86% mai multe față de 2024. Cererea este alimentată în principal de segmentul de gaming, iar cele mai importante creșteri sunt observate în Europa și China – regiuni cu putere de cumpărare peste media globală.

Cu toate acestea, vânzările de monitoare OLED sunt încă nesemnificative în raport cu cele pe cristale lichide și reprezintă doar 2% din piață. Însă tehnologia devine mai accesibilă pe zi ce trece, iar Samsung și LG, doi dintre cei mai importanți producători de pe piață, au redus considerabil prețurile, iar acum au în portofoliu monitoare OLED 1440p mult mai accesibile decât în urmă cu câțiva ani. Însă, în ciuda creșterii accesibilității, monitoarele OLED încă au un mare dezavantaj: nu sunt la fel de fiabile ca cele pe cristale lichide, suferind de o degradare mult mai rapidă, dar mai ales de burn-in.