iPhone 17 Pro va fi cu cel puțin 50 de dolari mai scump

Din cauza taxelor de import din SUA, dar și a creșterii costurilor de fabricație, Apple urmează să scumpească iPhone 17 Pro cu cel puțin 50 de dolari, susțin analiștii. Astfel, iPhone 17 Pro ar putea avea un preț de pornire de cel puțin 1049 de dolari, iar pentru a compensa scumpirea, Apple ar urma să dubleze spațiul de stocare pe configurația de bază. Astfel, în loc de 999 de dolari și 128 GB spațiu de stocare, consumatorii ar urma să plătească minim 1049 de dolari pentru un iPhone 17 Pro de 256 GB.

Totodată, pe lângă îmbunătățirile aduse procesorului și configurației foto, respectiv creșterea spațiului de stocare, Apple va integra pentru prima dată și răcire de tip vapor chamber pe iPhone 17 Pro, crescând considerabil performanța în activități intensive, cum ar fi encodarea video sau gaming-ul.

Cât despre prețurile la care va sosi noul model în România, luând în calcul și creșterea TVA-ului de două procente, estimez că iPhone 17 Pro ar urma să fie cu 400 – 500 lei scump. Astfel, în loc de 6000 lei, noul model ar urma să coste în jur de 6500 lei.

Via Tweaktown