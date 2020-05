Tom Cruise vrea sa faca un film… in spatiu…

Uitati de Gravity, Interstellar, Apollo 13 sau Armageddon. Tom Cruise vrea mai putine efecte practice sau speciale.

Acesta spera sa filmeze un film de actiune in spatiu si spera ca racheta SpaceX a lui Elon Musk il va duce acolo.

Filmul ar trebui sa fie o colaborare intre Tom Cruise, Nasa si SpaceX. Administratorul Nasa a confirmat acest lucru pe contul sau de Twitter, iar Elon Musk nu a ezitat sa comenteze: „Should be a lot of fun!”

NASA is excited to work with @TomCruise on a film aboard the @Space_Station! We need popular media to inspire a new generation of engineers and scientists to make @NASA’s ambitious plans a reality. pic.twitter.com/CaPwfXtfUv

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) May 5, 2020