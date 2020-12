EA a cumparat Codemasters

Codemasters, studioul cunoscut pentru seriile Colin McRae Rally si Toca Race Driver a fost cumparat de Electronic Arts.

Desi initial se zvonea ca studioul Codemasters este dorit de Take Two Interactive, oferta facuta de EA a fost suficient de generoasa si astfel Codemasters este noul studio pe care EA doreste sa-l distruga. Glumesc cu ultima parte si sper sa nu se intample, desi exemple avem destule. Suma pe care EA a platit-o este de 1.2 miliarde dolari.

Codemasters este un producator de jocuri englez cu o experienta si un renume in industria gaming-ului pe partea auto. Acesta a dezvoltat atat simulatoare cat si titluri arcade. Pe „vremuri” era cunoscut pentru seria Colin McRae Rally, care ulterior s-a transformat in seria Dirt si seria Toca, transformata ulterior in seria Grid.

O alta serie importanta dezvoltata de Codemasters este F1, care a primit anual cate un titlu nou.

Primul gand care probabil trece multora prin cap in momentul acesta este daca cei de la Codemasters vor fi implicati in viitorul seriei Need for Speed. Nu ramane decat sa vedem.

Ce stim cu siguranta este ca atat Dirt 5 cat si Grid 2019 nu au fost prea bine primite nici de gameri nici de critici.