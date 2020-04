Nu cumva telefoanele chinezesti au devenit cam scumpe?

Un subiect care s-ar putea sa supere pe unii fani, insa eu sunt de parere ca telefoanele chinezesti au devenit prea scumpe. Poate mi se pare mie, poate ceva imi scapa. Haideti sa aflam ce s-a intamplat cu telefoanele chinezesti.

Pragul psihologic de 1000 de euro a fost depasit. Gasim astazi telefoane care costa chiar mai mult de atat. Insa ne-am obisnuit sa vedem preturi mari de la companii de renume precum Apple. Preturile lor au fost intotdeauna cele mai mari inca de la inceputuri, iar Samsung a fost aproape de ei cu preturi o idee mai mici, cam cu cateva sute de euro mai jos.

Sa ne aducem aminte putin de perioada 2012 cand un Galaxy S3 costa 2799 lei la eMAG. Era un telefon proaspat lansat si concura cu iPhone 5 care si el costa 3300 lei tot la eMAG.

In paralel cu aceste doua telefoane exista si Huawei, brandul chinezesc care astazi face furori. In 2013 tin minte ca a aparut Huawei Ascend P6 care costa in jur de 1500 lei, iar un an mai tarziu in 2014 a aparut Ascend P7 care costa 1600 lei. Era alternativa chinezului si iti oferea design si software „imprumutat” de la Samsung si Apple. Practic era o combinatie, insa la pretul respectiv o solutie foarte corecta.

Imi aduc si azi aminte ce bucuros am fost cand am testat P7, un telefon superb desenat cu o camera decenta si un soft parca copiat 1:1 de la Apple. Dar imi placea in raport cu pretul. Nu aveam o problema ca la pretul acela primeam o clona frumos desenata.

Preturile au crescut de la an la an, iar Apple era in fruntea clasamentului. Samsung, LG, Sony, HTC ofereau alternative high end la preturi mai bune si concurau intre ei la acest capitol. Pe vremea aia nu aveai alternative de la branduri precum Oppo, OnePlus, Xiaomi si altii. Desi Huawei era pe piata si atunci nu oferea suficienta incredere.

Sa ne aducem aminte care era concurenta din gama high end prin 2012: Samsung Galaxy S3 vs LG Optimus G vs HTC One X vs iPhone 5 vs Sony Xperia GX vs Nokia Lumia 920 vs Motorola RAZR HD. Aveam atunci 7 producatori care ofereau telefoane bune si complet diferite.

Dupa cum vedeti nici vorba de producatori chinezi in lista, iar Huawei, ZTE, Oppo sau Meizu erau niste nume care in 2012 te duceau cu gandul la clone sau produse de proasta calitate.

Ce a urmat dupa? Sony, LG, HTC, Motorola si Nokia si-au dat cu stangul in dreptul. Nokia cu al lor Windows Phone, HTC prin preturile mari, Motorola a renuntat la modelele de top, LG avea probleme grave cu anumite exemplare, iar Sony…cu Sony nu pot intelege ce s-a intamplat.

Asadar, Samsung si Apple au ramas singuri in competitie cand ceilalti deja nu mai contau. Atunci consider eu ca brandurile chinezesti au simtit miros de sange. In sfarsit era loc in piata si pentru ei, puteau sa se afirme si sa ofere alternative la un pret mai bun.

Startul a avut loc in 2014 cand OnePlus a prezentat modelul OnePlus One, un telefon de 300 de dolari cu specificatii de top cum nu s-a mai vazut pana atunci. S-au vandut 500.000 de unitati din aprilie si pana in iulie.

Lumea a prins incredere intr-un brand nou din China. Era de asteptat sa fie un real succes cand ceilalti producatori de renume livrau o calitate uneori mai slaba dar la un pret dublu. Tot atunci si-au facut aparitia cu curaj si alte branduri precum Huawei. In 2015 a fost lansat P8 si imi aduc aminte ca am fost la evenimentul de lansare din Romania si lumea era pur si simplu impresionata de telefon.

Pretul telefonului era bun, specificatiile erau la fel de bune, iar cu timpul seria a evoluat si puteti vedea in prezent unde s-a ajuns. Xiaomi si Oppo au incercat si ei inca de pe atunci sa-si faca loc, iar astazi avem o concurenta cum nu credeam ca imi era dat sa vad vreodata.

In afara de Samsung si Apple avem doar branduri chinezesti ca alternative. Nu vreau sa spun ca este un lucru rau, insa nici preturile nu mai sunt mici ca odinioara. Daca Apple sau Samsung ofera telefoane care depasesc suma de 1000 de euro, nici cu brandurile chinezesti nu pot spune ca-mi este rusine.

OnePlus nu mai ofera telefoane de 300 de dolari, Xiaomi sau Huawei nu mai sunt alternative no name ieftine ci alternative serioase care costa si ele 1000 de dolari sau peste. Totusi…

Nu vi se par niste preturi prea mari pentru niste producatori chinezi? Nu este o intrebare ironica ci pur si simplu sunt curios cum vi se pare ca un producator din China sa ceara 1000 de dolari pe un telefon in conditiile in care respectivul brand oferea in trecut alternative ieftine/clone.

Nu spun ca este ceva normal sa dai atatia bani pe un telefon (chiar daca eu am dat si mai mult, sunt consient ca preturile sunt prea mari pentru niste teleofoane) si nici nu sunt de acord sa existe doar doua solutii.

Ce vreau sa spun este ca atat Samsung cat si Apple ofera pentru cei 1000 de euro un flagship dotat cu cele mai noi tehnologii, un soft bun, reprezentanta in toate tarile, suport tehnic local, accesorii la tot pasul si service-uri autorizate. In schimb solutiile oferite de celelalte branduri mentionate nu sunt mai bune si nici mult mai diferite dpdv tehnic. In cele mai multe cazuri sunt alternative mai slabe cu probleme de software, cu tehnologii noi netestate suficient, fara service sau reprezentanta in Romania si cu o fiabilitate pusa sub semnul intrebarii. Accesoriile pot fi mai greu de gasit, nu toate tarile au service local, insa preturile sunt la fel.

Parerea mea este ca Samsung sau Apple isi pot justifica pretul nu doar prin produs ci si prin ceea ce ofera pe langa: service, accesorii, garantie etc. Pe cand un telefon chinezesc de tip flagship nu poate oferi ceva in plus dar nici macar ceva similar. Huawei s-a miscat cat de cat si stiu ca au service in Romania, dar dupa cati ani?

Ce parere aveti? Credeti ca producatorii chinezi pot justica pretul ridicat al telefoanelor? Voi considerati ca preturile practicate de ei sunt normale? Eu consider ca nu este normal si as aprecia mai mult telefoanele lor, indiferent de brand, daca preturile ar fi mai mici decat cele oferite de Samsung sau Apple. Pentru ca altfel eu nu vad nici un motiv pentru care as da 1000 de euro pe un chinez vs un brand consacrat si cunoscut.

Sunt curios cum vedeti voi situatia in sectiunea de comentarii.