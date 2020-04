Tu cand ti-ai instalat ultima data Windows-ul? + oferte la licente

Serios, cand a fost ultima oara cand ai instalat Windows-ul? Nu la un prieten ci pentru tine, pe calculatorul tau personal. Imi aduc aminte vremurile cand pe XP faceam cate o reinstalare o data la cateva luni.

Prima data am schimbat Windows XP prin 2003 sau 2004. Aveam 8 sau 9 ani, eram doar un copil in clasele primare si am invatat vizual ce trebuie sa fac de la un prieten care venea pe la noi sa ne repare calculatorul. Intr-o zi cand l-am stricat am incercat singur sa-l repar si sa reinstalez toate aplicatiile, dar sa si pun in acelasi loc pe ecran shortcut-urile ca sa nu se prinda nimeni. Am reusit si tare mandru am fost de mine. Daca va intrebati cum am retinut toate shortcut-urile de pe ecran, pai le-am desenat pe o foaie 🙂

Anii au trecut, iar Windows XP m-a prins si in liceu caci am refuzat Vista. Luna de luna reinstalam Windows-ul, cumva reuseam sa-l fac praf. Cu Windows 7 nu au fost mari probleme, era mai stabil si nu se strica atat de des.

Acum folosesc Windows 10 de cand a aparut, am incercat si Windows 8 si 8.1, insa am trecut peste ele imediat si m-am intors la 7. De cand folosesc W10 am reinstalat Windows-ul o singura data. Am simtit ca ceva nu este in regula si am preferat sa fac o instalare fresh decat un repair.

Sunt placut impresionat de cat de bine se misca Windows 10 si nici cu update-urile nu am probleme. Am mai facut instalari de la zero cand mi-am cumparat SSD-uri pentru laptop sau calculator, insa o singura data a fost nevoie sa-l schimb din motive tehnice.

Va intreb pe voi acum: cand a fost ultima oara cand ti-ai instalat Windows-ul? Si de ce?

