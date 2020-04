Un serial filmat doar cu iPhone 11

Apple promoveaza intens noile lor telefoane mizand pe performantele foto si video exceptionale. Sunt numeroase scurt metraje sau videoclipuri filmate cu iPhone 11 Pro, iar acum avem si un serial filmat in intregime cu iPhone 11.

Este vorba de serialul Fragle Rock: Rock On! ce va fi disponibi in AppleTV +. Acesta este filmat in intregime cu iPhone 11, singurul iPhone care merita cumparat, iar membrii echipei care se ocupa de serial filmeaza acasa, deci nu au la indemana solutii foarte avansate.

Nu va povestesc despre serial caci este ceva in genul Muppets si este destinat copiilor. Insa ideea celor de la Apple este foarte buna pentru a promova iPhone 11 si capabilitatile lui video. Va las mai jos cateva filmari realizate cu 11 Pro.