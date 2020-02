Dacia electrica va fi prezentata la Geneva

Este oficial, primul model electric de la Dacia va fi anuntat oficial la targul auto de la Geneva de anul acesta, adica pe 3 martie 2020.

Stiam deja, oficial, de saptamana trecuta ca Renault va lansa un model electric sub brandul Dacia in 2020-2021. Insa astazi aflam vom vedea acest model, sub forma unui prototip in mai putin de doua saptamani, la Salonul Auto de la Geneva.

Eu am intuit inainte ca toata presa romaneasca sa faca clickbait din asta ca prima Dacie electrica va fi bazata pe Renault K-Ze. Inca sunt aproape convins de asta, mai ales de faptul ca se zvoveste ca pretul va fi unul de aproximativ 15000 euro.

Abia astept sa aflam mai multe si evident ca va voi tine la curent.