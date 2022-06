Dacia iti estimeaza costul masinii tale printr-un serviciu trade-in

Am incercat si eu sa vad cum functioneaza acest serviciu trade-in. Practic Dacia iti estimeaza costul de rascumparare al masinii tale in cazul in care vrei sa-ti cumperi de la ei o masina.

Va las link AICI. Eu am incercat cu al meu Megane sa vad cat obtin pe el si mi-au dat un pret mai mic decat in realitate. Masina a fost cumparat cu 9000 euro in 2020, iar acum valoreaza cam tot pe acolo tinand cont ca piata SH a crescut.

Plus ce am gasit in Germania nu este GT Line. Deci da, primesti un pret mai mic cu 40-50% decat pretul real al pietei. Aaa, da, gasesti Megane la 5000-6000 euro, dar alt an, km milioane si alta stare.

Ideea este serviciul o sa prinda, nu toti cunosc piata, multi vor sa isi vanda masina repede si sa-si cumpere alta noua. In special la masinile mai vechi estimarile vor fi mai bune.